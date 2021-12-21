С экс-президента Кыргызстана сняты обвинения в коррупции

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Накануне Акаев покинул страну. Об этом рассказал общественный деятель, экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков, сообщает агентство Sputnik Кыргызстан.
Акаев улетел накануне. Перед этим он дал показания ГКНБ. Установлено, что в его действиях не было злоупотребления должностным положением, коррупции. У ГКНБ нет вопросов к первому президенту", - сообщил Талгарбеков.
По его словам, все следственные мероприятия с участием Акаева завершены.
Хотелось бы отметить, что Акаеву не были предъявлены обвинения. Он проходил как свидетель по делу Кумтора. Некоторые спрашивают, прекращено ли уголовное дело в отношении него, если уголовного дела не было, как оно может прекратиться. Он просто свидетель", - сказал Талгарбеков.
Ранее сообщалось, что бывших президентов Кыргызстана Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".
14 декабря Акаев прибыл в Кыргызстан рейсом из Москвы по согласованию с ГКНБ на 2-3 дня. Ранее он приезжал в страну 2 августа текущего года для проведения следственных действий и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов. Как тогда сообщила Генпрокуратура, Акаев "активно сотрудничал со следствием" по делу о Кумторе.
В Кыргызстане Акаев пробыл несколько дней, а перед вылетом опубликовал видеообращение. В нем он признал, что соглашения по проекту "Кумтор" были невыгодны республике, а также попросил у соотечественников прощения за допущенные ошибки.