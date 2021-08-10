Аскар Акаев попросил прощения у кыргызстанцев за "Кумтор"

БИШКЕК. 9 АВГУСТА - Бывший президент КР Аскар Акаев, прибывший в Кыргызстан для дачи показаний по делу "Кумтора", выступил с обращением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, находясь вдали от родины и наблюдая за событиями, происходящими вокруг "Кумтора", особенно за теми решительными мерами, принимаемыми после октябрьских событий 2020 года, он не мог оставаться в стороне, сообщает 24.kg

Невзирая на то что в Кыргызстане я привлечен к ответственности и был объявлен в розыск, я приехал, чтобы дать показания по делу "Кумтора", - сказал Аскар Акаев.

Бывший глава государства рассказал, что с первых дней пребывания в Кыргызстане ежедневно ходит на допросы и дает следователям показания.

Аскар Акаев рассказал, как подписывались документы по золотоносному проекту. Он отметил, что после обретения Кыргызстаном независимости перед ним, как президентом, стояла в том числе задача обеспечения страны постоянным надежным источником золотовалютных ресурсов, которым могло стать золото Кумтора.

В декабре 1992 года в Канаде было подписано первое генеральное соглашение по проекту "Кумтор" с канадской корпорацией "Камеко", с этого начался проект.

Со дня подписания генерального соглашения по "Кумтору" кыргызская сторона шла на многочисленные уступки, в том числе и нарушения в интересах канадской стороны, в ущерб национальным интересам. Одним из таких фактов является незаконное освобождение правительством КР корпорации "Камеко" от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами при подписании генерального соглашения от 1992 года, а также передача управления проектом "Кумтор" канадской стороне. В результате кыргызская сторона оставалась не только без дивидендов, но и без крупных налоговых поступлений в бюджет республики", - рассказал бывший президент.

По его словам, он считает, что это является не только преступной ошибкой правительства, но и его самого.

Это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту "Кумтор", слепо доверяя правительству и полагая, что при подписании генерального соглашения интересы Кыргызстана были полностью учтены", - сказал он.

Самой главной своей ошибкой Аскар Акаев назвал дачу согласия правительству на реструктуризацию проекта "Кумтор" в 2003 году.

Когда изучалось предложение корпорации "Камеко" о реструктуризации проекта "Кумтор", я, как президент страны, ставил правительству задачу войти в новую публичную компанию "Центерра" только в случае справедливого распределения долей. По моим собственным подсчетам, мы должны были владеть долей в "Центерре" не менее 40 процентов, а то и больше. Однако правительство по итогам переговоров с канадской стороной подписало соглашение и Кыргызстан вошел в "Центерру" с долей в 33,33 процента. Позже мне стало известно, что у правительства еще тогда были на руках документы, в том числе заключения международных экспертов, которые рекомендовали правительству варианты реструктуризации на более выгодных для Кыргызстана условиях. Как глава государства, я не должен был давать согласия на реструктуризацию "Кумтора". Но в тот момент правительство убедило меня, что это необходимо", - признался бывший президент.

Уважаемые сограждане! Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки. За то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту "Кумтор", - сказал Аскар Акаев.

По его словам, отсутствие должного контроля за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, они извлекают для себя огромную прибыль, оставив для Кыргызстана мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы.

Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать. Но как гражданин Кыргызской Республики и как бывший президент я чувствую вину за допущенные мною ошибки и еще раз хочу искренне извиниться перед вами", - сказал Аскар Акаев.





Напомним, в 1992 году правительство возглавлял Турсунбек Чынгышев. В 2003 году правительство возглавлял Николай Танаев. Он, как и Аскар Акаев, после событий 24 марта 2004 года сбежал из Кыргызстана.

Отметим, уголовные дела по "Кумтору" расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов: Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Напомним, Аскар Акаев прилетел в Бишкек 2 августа. Ранее его объявили в розыск по делу "Кумтора". После того как бывшего президента доставили в ГКНБ, он заключил сделку со следствием. По данным 24.kg, вчера Аскар Акаев улетел рейсом российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Бишкек - Москва.

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