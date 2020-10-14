Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ

Бишкек. 13 октября. Kazakhstan Today - Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев содержится в следственном изоляторе. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев, передает Kazakhstan Today.

Алмазбеку Атамбаеву еще не вручили уведомление о подозрении. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, бывший глава государства до сих пор содержится в СИЗО ГКНБ, несмотря на то, что есть постановление суда о домашнем аресте.

В ГКНБ говорят, что Атамбаев обвиняется в массовых беспорядках, однако никаких официальных документов ему не вручили. Срок задержания в 48 часов уже истек, но меру пресечения ему не избрали. Непонятно, почему бывшего президента держат под стражей", - сказал адвокат.

Напомним, ГКНБ задержал Алмазбека Атамбаева , Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева. По данным пресс-службе ведомства, они задержаны на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке.

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