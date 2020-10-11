Алмазбек Атамбаев задержан за организацию массовых беспорядков

Бишкек. 10 октября. Kazakhstan Today - ГКНБ задержал Алмазбека Атамбаева, Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службе ведомства, они задержаны на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщает 24.kg

В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления", - отметили в ГКНБ.

Напомним, Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября.

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