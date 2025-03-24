Арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу

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Стамбул. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу, сообщает - Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу, сообщает РБК со ссылкой на Soz Sakaraya.





Всего в рамках дела о коррупции обвинение попросило арестовать 89 подозреваемых, но некоторых суд отправил под подписку о невыезде и судебный контроль, отмечает CNN Turk





Имамоглу задержали 19 марта по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Всего были выданы ордера в отношении ста человек. Сам мэр назвал это "издевательством" и пообещал продолжить борьбу. Обвинения в своей адрес он отрицает. Меру пресечения в виде ареста Имамоглу вынесли по делу о коррупции, по делу о терроризме он отпущен под судебный контроль, передает A Haber





Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.





Имамоглу - тоже член РНП, его считают главным соперником Эрдогана на будущих выборах президента, которые должны пройти в 2028-м. Партия назвала преследование стамбульского мэра политическим. Эрдоган же заявил, что оппозиция пытается политизировать ситуацию.





После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. 23 марта министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о задержании 323 человек в ходе акций оппозиции.