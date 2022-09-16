Армения и Азербайджан договорились о перемирии

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БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Обстановка на кыргызско-таджикской границе характеризуется как напряженная, перестрелки продолжаются в нескольких местах, сообщила Пограничная служба ГКНБ КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вооруженные столкновения между кыргызскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщает РИА Новости

По состоянию на 8.25 (5.25 мск. - Прим. ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", - заявил представитель пресс-службы.





По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что кыргызские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".





Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", - добавили в ведомстве.

Утром в среду погранслужба Кыргиызстана сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.

В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка - в местности Как-Сай, а после этого - в местности Паскы-Арык.

По официальным данным, пострадали два кыргызских пограничника, в Таджикистане - один погиб и двое получили ранения.

Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.