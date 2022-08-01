ВАШИНГТОН. 31 ИЮЛЯ - Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден снова сдал положительный тест на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О том, что американский президент возвращается к соблюдению жесткой изоляции, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор, сообщает РИА Новости.
После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты поздним утром в субботу", — сообщил медик.
По его словам, фактически это говорит о восстановившемся положительном статусе. Отмечается, что у американского лидера не наблюдается явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя "достаточно хорошо", отметил О'Коннор.
На прошлой неделе Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. В Белом доме подчеркивали, что благодаря вакцинации он перенес болезнь легко и продолжал работать, находясь на карантине. В среду президент США получил два отрицательных результата теста и поэтому прекратил соблюдать меры строгой изоляции.