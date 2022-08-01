Байден снова сдал положительный тест на коронавирус

Фото: vaticannews.va

ВАТИКАН. 31 ИЮЛЯ - Папа римский Франциск рассказал о готовности уйти в отставку. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время возвращения из Канады в Рим, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полагаю, в моем возрасте и с этим ограничением я должен перейти на немного щадящий режим, чтобы иметь возможность служить Церкви. Тогда, наоборот, я смогу подумать о возможности отойти в сторону, и это — со всей честностью — не катастрофа", — рассказал папа римский, сообщает iz.ru со ссылкой на "Радио Ватикана" .

Как он уточнил, путешествовать в том же ритме, как и раньше, не получается.

Понтифик не увидел проблем в смене папы. Также он добавил, что придется ограничить себя в деятельности, так как необходимая ему операция на колене не является выходом, потому что врачи предупреждают о проблемах с анестезией.

В субботу завершился 37-й международный апостольский визит папы Франциска в Канаду. Папа пробыл неделю в Эдмонтоне, он извинился за роль Католической церкви в жестоком обращении с канадскими детьми коренных народов в школах-интернатах.





В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов под нужды федерального правительства. Спустя шесть лет документ дополнили поправкой о создании специальных школ, которые получили название резидентских.





Эти учебные заведения находились под управлением Католической церкви, туда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Через такие школы прошло по меньшей мере 150 тыс. детей. Отмечается, что многие ученики подвергались насилию. Кроме того, дети были лишены медицинской помощи. Погибли как минимум 4 тыс. детей.