Беларусь предлагает создать объединенную авиаадминистрацию в рамках СГ или ЕАЭС

МИНСК. 3 НОЯБРЯ - Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский в ходе пресс-конференции в Минске предложил задуматься над созданием объединенной авиационной администрации в рамках Союзного государства или ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Санкции заставляют нас задуматься об ускорении создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства", - цитирует Артема Сикорского агентство БЕЛТА.
Директор департамента подчеркнул, что объединенная авиационная администрации должна быть регулятором как по вопросам безопасности полетов, так и по допуску на рынок, созданию равных условий для всех авиаперевозчиков.
Мы своим коллегам из Российской Федерации, а также коллегам по "пятерке" такие предложения будем делать. Для нас этот вопрос актуальный. Я думаю, к этому объединению могут подключиться и другие страны. Такой вопрос есть, он будет рассматриваться", - отметил Артем Сикорский.
Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "при всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию ЕАЭС как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства.