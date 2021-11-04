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Беларусь предлагает создать объединенную авиаадминистрацию в рамках СГ или ЕАЭС

03.11.2021, 18:24 19252
МИНСК. 3 НОЯБРЯ - Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский в ходе пресс-конференции в Минске предложил задуматься над созданием объединенной авиационной администрации в рамках Союзного государства или ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Санкции заставляют нас задуматься об ускорении создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства", - цитирует Артема Сикорского агентство БЕЛТА.

 
Директор департамента подчеркнул, что объединенная авиационная администрации должна быть регулятором как по вопросам безопасности полетов, так и по допуску на рынок, созданию равных условий для всех авиаперевозчиков.
 

Мы своим коллегам из Российской Федерации, а также коллегам по "пятерке" такие предложения будем делать. Для нас этот вопрос актуальный. Я думаю, к этому объединению могут подключиться и другие страны. Такой вопрос есть, он будет рассматриваться", - отметил Артем Сикорский.

 
Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "при всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию ЕАЭС как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства. 
 

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В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12

03.11.2021, 20:44 16228
ИРКУТСК. 3 НОЯБРЯ - 3 ноября в Иркутской области РФ потерпел крушение самолет Ан-12, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ИА REGNUM, воздушное судно рейса Якутск - Иркутск пропало с радаров в 19.45 по местному времени.
 
Самолет упал в районе села Пивовариха и загорелся. 

Стал известен полный список людей, которые находились на борту рухнувшего Ан-12. Погибли все семь членов экипажа. Также известно, что самолёт выполнял полётное задание - вёз товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал лайнер в Белоруссии и туда же должен был вернуться. 
 

После вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

01.11.2021, 10:31 63883
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Магнитная буря началась в воскресенье в магнитосфере Земли и продлится до середины понедельника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли.
 
Как указано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря слабая, ее уровень G1, пишет РИА "Новости".
 
По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.
 
Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.
 
Магнитная буря стала последствием сильной солнечной вспышки класса Х зафиксирована на Солнце вечером в четверг 28 октября.
 

Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные страны - глава МИД РФ

27.10.2021, 16:46 136567
Террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные страны - глава МИД РФ
Фото: guberniya.tv
МОСКВА. 27 ОКТЯБРЯ - Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на министерской встрече стран-соседей Афганистана заявил, что террористы под видом афганских беженцев уже пытаются проникнуть в сопредельные Афганистану страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы", - цитирует его ТАСС.

 
По словам Лаврова, достичь данной цели можно лишь путем создания нормальных условий жизни в самом Афганистане.
 
Как сообщалось ранее, Токаев предложил учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану.
 
Напомним также, что военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали вывод войск и военной техники с учений в Таджикистане у афганской границы.
 

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