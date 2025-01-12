11.01.2025, 13:18 21511
Белый дом потребовал у Цукерберга удалить мем с Ди Каприо о COVID
За отказ удалить мем предпринимателю пригрозили "жесткими мерами"
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Вашингтон. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Белый дом требовал у Цукерберга удалить мем с Ди Каприо о COVID, утверждая, что он высмеивает возможные судебные иски, связанные с побочными эффектами вакцинации, сообщает РБК со ссылкой на выступление основателя корпорации Meta в эфире подкаст-шоу Джо Рогана.
Администрация президента США Джо Байдена потребовала от Цукерберга удалить мем о пандемии коронавируса с изображением актера Леонардо Ди Каприо изо всех соцсетей компании: Facebook, Instagram и Threads.
По словам бизнесмена, Белый дом угрожал его компании "жесткими мерами" за отказ удалить мем, "звонил нашей команде, кричал на них и ругался".
Это был мем с Леонардо Ди Каприо, где он указывает пальцем в телевизор. Там было написано, что через 10 лет вы увидите рекламу, в которой будет сказано, что если вы сделаете прививку от COVID, то сможете получить компенсацию", - рассказал основатель Meta.
В администрации сослались на то, что мем высмеивает возможные судебные иски, связанные с побочными эффектами вакцинации.
По словам Цукерберга, они ответили отказом.
Мы не будем удалять юмор. Это абсурдно", - заявил Цукерберг.
По его словам, администрация США также требовала удалять любые материалы, в которых упоминаются побочные эффекты вакцин, даже если они были правдивыми. Давление со стороны Белого дома усилилось после заявления Байдена, что мемы в социальных сетях "убивают людей", продолжил Цукерберг.
Разные ведомства начали расследования против нашей компании. Это было жестко, очень жестко", - добавил он.
Предприниматель отметил, что, хотя команда Meta не смогла записать звонки, однако опубликовала письма с угрозами. Он также добавил, что изменил свой подход к цензуре после того, как доверие к традиционным СМИ "упало в пропасть".
В августе 2024 года Цукерберг впервые признал случаи цензуры в Facebook из-за давления властей США. А в начале января объявил о намерении Meta "значительно сократить цензуру", избавиться от фактчекеров и увеличить количество рекомендуемого политического контента в соцсетях. Фактчекеров заменят примечаниями от других пользователей по аналогии с тем, как это сделано в X.
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11.01.2025, 14:12 19961
Бортовые самописцы южнокорейского авиалайнера прекратили запись за 4 минуты до крушения
Лайнер ударился о земляной холм с радиомаяками на бетонном фундаменте в 250 метрах от конца взлетной полосы
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Сеул. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Оба черных ящика - бортовой самописец данных о полете и речевой регистратор переговоров в кабине пилотов - прекратили запись примерно за четыре минуты до крушения самолета Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
Данные речевого самописца были извлечены, преобразованы в звуковые файлы и текст. Было установлено, что по неизвестным на данный момент причинам запись прекратилась за четыре минуты до столкновения самолета с курсо-глиссадными радиомаяками", - сообщили в ведомстве.
Лайнер ударился о земляной холм с радиомаяками на бетонном фундаменте в 250 метрах от конца взлетной полосы.
Ранее бортовой самописец из-за повреждений был отправлен в США на расшифровку.
Для перепроверки данные речевого регистратора также были переданы американским специалистам. Южнокорейские власти отметили, что данные черных ящиков имеют важное, но не исключительное значение для расследования обстоятельств трагедии: усилия будут направлены на изучение других источников информации, в том числе видеозаписей, обломков самолета и записей диспетчерских систем", - сообщает источник.
Напомним, 29 декабря прошлого года самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. 179 человек погибли, двоих удалось спасти.
10.01.2025, 14:55 34631
В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в масштабном лесном пожаре
Жертвами стихии стали по меньшей мере 10 человек
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Вашингтон. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем пожар "Кеннет" на западе агломерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsNation.
Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил NewsNation, что дело о пожаре "Кеннет" теперь расследуется как дело о поджоге, а один человек под стражей", - информирует издание.
Задержать подозреваемого помогли местные жители. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Природные пожары охватили округ Лос-Анджелес в середине этой недели. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. В частности, в районе Алтадена горят более десяти тысяч гектаров, огонь угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые не позволяют действовать авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не работающими.
Жертвами стихии стали не менее десяти человек.
В Лос-Анджелесе ввели обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. При этом глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами.
09.01.2025, 17:25 49556
Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете
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Пекин. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 61 тысячи человек в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики пострадали от последствий землетрясения, которое произошло на территории уезда Тингри округа Шигадзе.
В результате землетрясения погибло 126 человек, 61 500 человек пострадали", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло во 7 января в 9.05 по местному времени на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. По последним данным, распространенным агентством Синьхуа, в результате землетрясения погибли 126 человек и 188 получили ранения.
Ранее государственный комитет по реформам и развитию Китая сообщил, что власти КНР выделили 100 миллионов юаней на восстановление пострадавших территорий в Тибетском автономном районе. В четверг организационный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая объявил о выделении 50 миллионов юаней на восстановление пострадавших территорий
09.01.2025, 15:42 51456
Турция привела в боеготовность ВС из-за возможной операции в Сирии
В Сирии возможна операция против боевиков Рабочей партии Курдистана
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Анкара. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета Türkiye.
Анкара, требующая от новой сирийской администрации принятия необходимых мер против террористической организации, продолжает готовиться к любым сценариям. Войска на границе приведены в боевую готовность к возможной операции. Один из них - военные действия", - сообщает турецкое издание.
ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против боевиков РПК, если Запад выдвинет "новые требования", написала в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
08.01.2025, 17:10 67506
В Кыргызстане отменили транспортный налог
Садыр Жапаров подписал соответствующий указ
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Бишкек. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Кыргызстан отменили налог на автотранспорт, сообщил президент страны Садыр Жапаров.
Я подписал указ, касающийся налогов. Позвольте объяснить его содержание, чтобы он был понятен простым гражданам. Я дал поручение полностью отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий указ. Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О Дорожном фонде", предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива. С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом", - заявил лидер Кыргызстана на своей странице в Сети.
Также он поручил освободить от налога граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.
Мы также простили все долги юридических и частных предпринимателей, накопленные до 1 января 2022 года. Создана рабочая группа по ЭТТН. В течение месяца они представят свои предложения", - добавил Садыр Жапаров.
Ранее сообщалось, что транспортный налог могут снизить в Казахстане
08.01.2025, 14:11 70991
Десятки тысяч людей в Лос-Анджелесе покинули дома из-за лесных пожаров
Под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.
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Вашингтон. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 30 тыс. жителей престижного района Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе были вынуждены покинуть свои дома из-за пожара.
Пожар вспыхнул утром 7 января в Пасифик-Палисейдс. По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, всего за несколько часов огонь распространился на площади 486 га. Этому способствовали засуха и сильный ветер, информирует РБК со ссылкой на NBC News.
В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение. На дорогах образовались пробки, некоторые жители были вынуждены бросить свои машины.
Глава департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила, что под угрозой из-за распространения огня находится более 10,3 тыс. домохозяйств и 13,2 тыс. построек.
Пламя также угрожает районам, расположенным к западу от Пасифик-Палисейдс. Представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт призвал жителей быть готовыми к эвакуации. По его словам, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.
По данным PowerOutage.US, почти 17 тыс. человек в округе Лос-Анджелес остались без электроэнергии.
В Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля в городе выпало всего 4 мм осадков. Во вторник порывы ветра достигали 50-80 миль в час (80-130 км/ч).
07.01.2025, 19:32 90966
Число погибших при землетрясении в Тибете достигло 126 человек Дополнено
Фото: Depositphotos
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Пекин. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как минимум 53 человека погибли при землетрясении в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Еще 62 пострадали, сообщает РБК со ссылкой на "Синьхуа".
Землетрясение произошло около границы с Непалом в 09.05 (06.05 по времени Астаны). Геологическая служба США писала, что землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений оценила ее в 6,8. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших и минимизации жертв в результате землетрясения.
По данным CCTV, помощью пострадавшим занимаются МЧС и Национальный комитет по предупреждению, смягчению последствий и оказанию помощи при стихийных бедствиях. Государственное управление продовольственных и материальных резервов выделило 22 тыс. единиц материалов, в том числе для оказания помощи в холодных и высокогорных районах.
В Китае уже ввели третий уровень экстренного реагирования. Режим активирован Канцелярией Штаба Госсовета КНР по ликвидации последствий землетрясения и Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями. Для руководства спасательными работами в регион направлена специальная рабочая группа. На месте задействованы более 1500 пожарных и спасателей. Они оказывают помощь пострадавшим и устраняют последствия стихии. К отправке в регион готовят палатки, одеяла, теплые вещи и другие предметы первой необходимости.
Китайские военные отправили беспилотник для обследования эпицентра землетрясения. ВВС Западной зоны боевого командования НОАК немедленно задействовали план чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, говорится в заявлении, добавив, что группа транспортных и медицинских самолетов, вертолетов и наземных войск находится в состоянии готовности для оказания помощи в ликвидации последствий бедствия, сообщает "Синьхуа".
Дополнено 07.01.2025, 15.13
По данным на 15.00, в результате землетрясения в округе Тингри погибли 95 человек и получили ранения 130 человек, сообщает cctv.com.
Дополнено 07.01.2025, 20.21
По состоянию на 19.00 подтверждено, что в общей сложности 126 человек погибли и 188 получили ранения, сообщает news.cn.
07.01.2025, 12:52 83466
Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Фото: Depositphotos
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Бразилиа. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщает МИД Бразилии, которая в этом году председательствует в организации.
Лидеры БРИКС одобрили кандидатуру Индонезии на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения организации. В связи с президентскими выборами 2024 года Индонезия официально уведомила группу о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства. В 2024 году страны БРИКС единогласно одобрили членство Индонезии в соответствии с руководящими принципами, критериями и процедурами расширения, согласованными в Йоханнесбурге.
Правительство Бразилии приветствует вступление Индонезии в БРИКС. Будучи крупнейшей экономикой и самой густонаселенной страной в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами БРИКС поддержку реформы институтов глобального управления и вносит значительный вклад в углубление сотрудничества на глобальном Юге, приоритеты которого соответствуют теме председательства Бразилии: "Укрепление сотрудничества на глобальном Юге для более инклюзивного и устойчивого управления", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января.
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