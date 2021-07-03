ГОНОЛУЛУ. 2 ИЮЛЯ - Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, у судна была зафиксирована серьезная неисправность двигателя после взлета, в связи с чем пилоты самолета попытались совершить экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу, сообщает Lenta.ru

На борту находилось два человека. К настоящему моменту оба находившихся в самолете в момент крушения человека были найдены спасателями и эвакуированы с места инцидента. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Самолет Boeing 737 вылетел из Международного аэропорта имени Дэниела К. Иноуэ в Гонолулу и направлялся в Кахулуи (город на острове Мауи Гавайского архипелага).

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