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Boeing 737 упал в воды Тихого океана

02.07.2021 4969
ГОНОЛУЛУ. 2 ИЮЛЯ - Грузовой самолет Boeing 737 упал в воды Тихого океана неподалеку от Гавайских островов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, у судна была зафиксирована серьезная неисправность двигателя после взлета, в связи с чем пилоты самолета попытались совершить экстренную посадку на воду у побережья Гонолулу, сообщает Lenta.ru.
 
На борту находилось два человека. К настоящему моменту оба находившихся в самолете в момент крушения человека были найдены спасателями и эвакуированы с места инцидента. В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.
 
Самолет Boeing 737 вылетел из Международного аэропорта имени Дэниела К. Иноуэ в Гонолулу и направлялся в Кахулуи (город на острове Мауи Гавайского архипелага).
 

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