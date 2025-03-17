16.03.2025, 18:57 6971
Более 50 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии
Фото: istockphoto.com
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Скопье. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в одном из ночных клубов в городе Кочани в Северной Македонии погибли по меньшей мере 59 человек, сообщает 24.kz.
Издание пишет, что трагический инцидент произошел во время концерта популярной местной группы в дискоклубе "Пульс" в городе Кочани. Всего на мероприятии присутствовали около полутора тысяч человек. По предварительной версии полиции, возгорание могло произойти из-за использования пиротехнических средств.
По данным местных СМИ, пострадали более 150 человек. Кроме того, одна из присутствующих во время концерта рассказала, что у посетителей не хватило времени осознать происходящее, поэтому в клубе началась давка.
Напомним, в Германии более 1,2 миллиона человек подписали петицию с требованием запрета на частное использование пиротехники по всей стране.
В Казахстане в новогодние праздники от пиротехники пострадали более 60 человек, в том числе дети.
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16.03.2025, 13:17 11196
Трамп приостановил финансирование “Голос Америки” и “Радио Свобода”
Более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников радио отправлены в отпуск
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Вашингтон. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Головное агентство радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода" USAGM приостановило финансирование своих медиа из-за указа Трампа о сокращениях в правительстве, сообщает РБК.
Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолчал", - написал директор радиостанции Майкл Абрамовиц.
По его словам, более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором говорилось, что они отправлены в отпуск. Вместе с тем приостановлено финансирование "Радио Свободная Азия".
Выделение средств прекратилось из-за указа президента США Дональда Трампа о сокращениях в федеральном правительстве.
Издание отмечает, что Трамп назначил главой USAGM консервативного активиста Брента Базелла, а главой "Голоса Америки" - бывшую телеведущую и экс-кандидата в сенаторы от Аризоны Кару Лейк (пока она старший советник на этом радио). Лейк называла USAGM "гигантской обузой для американских налогоплательщиков" и говорила, что его "невозможно спасти". Она говорила, что агентство будет сокращено до минимума.
Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск предложил закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода".
15.03.2025, 20:58 18606
Дуров покинул Францию
Фото: facebook/Pavel Durov
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Париж. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай.
Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", - сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Подчеркивается, что Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель. Источники уточнили, что он вылетел этим утром из аэропорта Париж - Ле-Бурже.
Напомним, Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
Сам Дуров говорил, что считает удивительными вопросы французских властей к нему с учетом мер, которые сервис предпринял для противодействия угрозам. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом. По словам Дурова, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его основателя.
14.03.2025, 11:40 49176
Отменить все незаконные санкции призвали Китай, Россия и Иран
Санкции против Тегерана были восстановлены в 2018 году, а в этом году после вступления Дональда Трампа в должность президента США были введены 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию
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Пекин. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия, Китай и Иран на встрече в Пекине подчеркнули необходимость отмены всех незаконных санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя.
Встреча по иранской ядерной проблеме состоялась сегодня в столице КНР. В ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Три страны подчеркнули необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций", - заявил Ма Чжаосюй.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана", - напоминает источник.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания".
Напомним, США и Китай начали торговую войну после решения Трампа о тарифах. Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.
13.03.2025, 12:32 62146
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе
Фото: kabar.kg
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Бишкек. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе.
Церемония подписания прошла в Бишкеке, в здании "Ынтымак-Ордо", в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию. Она сопровождалось длительными аплодисментами", - сообщает РИА Новости.
После этого президенты по видеосвязи открыли закрытые более четырех лет КПП на кыргиыско-таджикской границе - "Кайрагач" и "Кызыл-Бель".
Напомним, в среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Как сообщает ИА "Кабар", Бишкек и Душанбе пошли на взаимные уступки и компромиссы, чтобы снять напряженность на спорных участках, обезопасить приграничные территории и создать условия для совместного взаимовыгодного развития.
Земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
12.03.2025, 21:22 70991
Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
Ожидается подписание договора о государственной границе
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Бишкек. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По итогам переговоров на высшем уровне предполагаются подписание важных соглашений с упором на налаживание экономического взаимодействия и укрепление региональных связей.
Особое место в этом ряду занимает договор о государственной границе, Бишкек и Душанбе шли к этому несколько лет. Межгосударственная комиссия путем взаимных уступок и компромиссов выработала взаимоприемлемый вариант размежевания на спорных участках, где периодически происходили конфликты и столкновения. Документ направлен на подпись президентам и его парафирование наверняка состоится в столице Кыргызстана в ходе визита Эмомали Рахмона.
Отметим, что земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
12.03.2025, 12:07 78271
Экс-президента Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств
Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет
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Тбилиси. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Грузии приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего президента страны Михаила Саакашвили по делу о хищении около $3,2 млн бюджетных средств.
В срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021. Также Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет", - сообщает РБК со ссылкой на Mtavari.
Cуд также признал виновным бывшего главу службы госохраны Темура Джанашию, ему назначен штраф в размере $108 тысяч.
Напомним, обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т.д.
В Грузии против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел: об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Суд приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы; об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани - в ноябре 2014 года прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления. Саакашвили назначили три года лишения свободы; о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi.
11.03.2025, 19:40 89466
Приговоренную в Казахстане к 12 годам за торговлю органами украинку задержали в Польше
Казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол
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Варшава. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры в Перемышле и прокурора Марты Пентковской, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке.
Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол.
Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.
11.03.2025, 17:05 90336
В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда - AFP
Экстремисты взорвали железнодорожные пути
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Исламабад. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане, заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф.
Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", - цитирует ТАСС чиновника со ссылкой на Agence France-Presse.
По данным телеканала Geo TV, экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду. Ранен машинист состава. Во время нападения произошла интенсивная перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и боевиками.
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