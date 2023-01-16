15.01.2023, 15:46 2316
Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета
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Москва. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Непала объявили в понедельник, 16 января, однодневный траур в связи с крушением самолета с 72 людьми на борту.
Власти страны также распорядились создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения самолета, сообщает РИА Новости.
Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье, 15 января, между старым и новым аэропортом Покхары. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются.
По данным посольства России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Как сообщил индийский телеканал News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
По официальным данным, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается, подтверждена гибель не менее 29 человек, находившихся на борту самолета.
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13.01.2023, 14:30 9376
Объем внешней торговли Китая вырос на 7,7 процента в 2022 году
Фото: Агентство Синьхуа
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Пекин. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Годовой объем внешней торговли Китая в 2022 году впервые превысил 40 трлн юаней (около 5,94 трлн долларов США), это на 7,7% выше, чем в 2021 году.
Страна работает над повышением качества координации противоэпидемических мер с социально-экономическим развитием в условиях сложной и серьезной внутренней и международной обстановки", - сообщает агентство "Синьхуа".
Согласно данным Главного таможенного управления /ГТУ/ КНР, в 2022 году общий объем торговли товарами страны достиг рекордных 42,07 трлн юаней (около 6,25 трлн долларов США), увеличившись на 7,7 процента в годовом исчислении, что позволило стране 6-й год подряд лидировать по этому показателю в мире.
Экспорт вырос на 10,5%, до 23,97 трлн юаней, а импорт - на 4,3%, до 18,1 трлн юаней.
В прошлом году во внешней торговле Китаю удалось добиться прорыва в масштабе, качестве и эффективности, что, однако, далось нелегко, учитывая давление со стороны спроса, предложения и ожиданий", - заявил представитель ГТУ Люй Далян.
По данным ГТУ, в 2022 году внешняя торговля Китая с АСЕАН, ЕС и США увеличилась на 15% (5,6% и 3,7% соответственно).
Торговля Китая со странами вдоль "Пояса и пути" выросла на 19,4%, составив 32,9% от общего объема внешней торговли страны, в то время как торговля с другими членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства /RCEP/ выросла на 7,5%.
10.01.2023, 13:31 19111
В Перу 17 человек погибли в ходе антиправительственных протестов
Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте
Фото: Кадр из видео
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Лима. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Хульяка погибли не менее 17 человек, 52 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста, сообщает система здравоохранения провинции Сан-Роман.
Ранее медики сообщали о гибели 12 человек в ходе столкновений. В новом отчете, опубликованном на странице системы здравоохранения в Facebook, появилась информации о еще пяти погибших, информирует ТАСС.
Столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в Хульяке начались 6 января. Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства. Премьер-министр Альберто Отарола сообщил, что во вторник в Пуно отправится делегация для проведения диалога с манифестантами.
После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. В столкновениях в декабре прошлого года погибли около 30 человек, сотни пострадали.
08.01.2023, 22:18 25106
Китай отменяет антиковидные ограничения для туристов
Фото: Синьхуа
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Пекин. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китай снимает некоторые ограничения, действовавшие с начала пандемии, сообщает Национальная комиссия здравоохранения Китая.
С 8 января 2023 года от выезжающих в Китай потребуют сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате при заполнении декларации о состоянии здоровья. По приезде в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований, информирует РИА Новости.
Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным, рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления.
В декабре прошлого года КНР начала активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
Власти Китая выбрали путь постепенного снятия ограничений, которое повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране. Сначала отменили требования о предоставлении отрицательного ПЦР-теста в транспорте и общественных местах, зараженным, которые переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, разрешили оставаться на домашней изоляции, хотя раньше всех с положительных тестом и даже лиц, близко контактировавших с зараженным, помещали в централизованный карантин, из-за чего китайское общество почти три года постоянно жило в страхе попасть в ковидный центр или стать причиной локдауна в своем жилом комплексе или районе. Вместе с тем отменили штрафы для выполняющих международные рейсы авиакомпаний, согласно которым при обнаружении зараженных на рейсе его выполнение приостанавливалось на срок от одной до четырех недель.
Заявление о наиболее важных корректировках комитет по вопросам здравоохранения КНР выпустил 26 декабря, согласно которому с учетом снижения патогенности коронавируса и текущей эпидемиологической ситуации внутри страны Китай с 8 января 2023 года начнет реагировать на COVID-19 с помощью мер, направленных против инфекционных заболеваний категории В, а не категории А, а само заболевание в Китае теперь станут называть "новой коронавирусной инфекцией", а не "новой коронавирусной пневмонией".
Тем временем в Таиланде, напротив, ужесточают меры для прибывающих в страну.
По информации Bangkok Post, с воскресенья каждый путешественник, намеревающийся въехать в страну, должен будет представить на стойке авиакомпании перед вылетом сертификат вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной, входящей в список разрешенных для въезда вакцин, причем прививки должны быть сделаны как минимум за 14 дней до предполагаемого въезда в Таиланд. Сертификаты будут подлежать повторной проверке на паспортном контроле в Таиланде, добавляет издание. Невакцинированные путешественники, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не позднее чем за семь дней до прибытия в Таиланд и не ранее чем за шесть месяцев до прибытия, должны будут предъявить справки, выданные медицинским учреждением, в котором они лечились.
Напомним, по словам главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, в Казахстане введение каких-либо ограничительных мер как при въезде в страну, так и при выезде в любые страны мира, в том числе в КНР, не планируется.
03.01.2023, 17:58 41161
Выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин признали законным
По мнению турецких экспертов, теперь эта конвенция используется западными активистами как пропаганда однополых браков
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Анкара. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный совет по административным апелляциям (İDDK) признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону.
Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону.
Там уточнили, что после того, как İDDK принял решение о выходе из соглашения, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции, информирует Lenta.ru.
Турция отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом руководство страны пообещало бороться за права женщин в соответствии со "своими традиционными ценностями".
Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием была принята в 2011 году. Она определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие, а также принудительные аборт, брак и стерилизацию как уголовные преступления.
Это международная конвенция, которую первой ратифицировала именно Турция. Однако спустя годы Эрдоган заявил, что посыл конвенции изменили и теперь он несовместим с семейными ценностями страны.
По мнению турецких экспертов, теперь эта конвенция используется западными активистами как пропаганда однополых браков, информирует Sputnik Казахстан.
Документ подписали 47 государств, но ратифицировали лишь 33.
02.01.2023, 12:39 47421
Лула да Силва принял присягу президента Бразилии
Фото: sovross.ru
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Бразилия. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Бразилии прошла инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. Лула принял президентскую присягу в конгрессе.
В стране царит карнавальное настроение, десятки тысяч людей вышли на улицы бразильской столицы, сообщает Русская служба BBC.
В своей речи перед членами конгресса Лула заявил, что получает разоренную страну, куда вернулся голод. Он обвинил своего предшественника на президентском посту в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.
Напомним, в октябре 2022 года бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит Бразилию на период 2023-2027 годы - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов. По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы
Луис Инасиу Лула да Силва назвал своими первоочередными задачами борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.
Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге после того, как был объявлен избранным президентом.
Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".
По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.
31.12.2022, 19:25 54961
В Кыргызстане женщина разочаровалась в праздновании Нового года и сожгла елку на площади
ЧП произошло минувшей ночью на городской площади Майлуу-Суу
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Бишкек. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Майлуу-Суу женщина сожгла елку на городской площади, сообщает 24.kg.
По информации УВД Джалал-Абадской области, по подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя местная жительница С.А.
По словам подозреваемой, она не верит в Новый год. Сжечь елку женщина решила, чтобы люди не фотографировались около нее и не верили в этот праздник. Ведется следствие", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества" УК КР.
29.12.2022, 18:11 64126
Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме
Фото: vkontakte/karagaicom
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Лима. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По предсказаниям перуанских шаманов, мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года.
Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
До августа будет подписано мирное соглашение (...) хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот что мы увидели", - цитирует агентство одного из шаманов Клеофе Седано.
Помимо этого, шаманы предсказали на следующий год сильное землетрясение в северной части Америки, возможно, в США, а также другие климатические бедствия.
28.12.2022, 13:25 67946
Россия запретила экспорт своей нефти по потолку цен с 1 февраля
Фото: Depositphotos
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Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставки российской нефти по потолку цен, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены ", - говорится в документе.
Отмечается, что указ о спецмерах вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.
Между тем после указа Путина стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86%, достигнув $85,48 за баррель, сообщает РБК.
На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года.
Ранее эксперты SberCIB (инвестиционное подразделение "Сбера") предупреждали, что в случае введения ответных мер со стороны России "на нефтяном рынке может усилиться обеспокоенность по поводу стабильности поставок", - пишет сайт.
Тем временем во Франции и Швеции уже прогнозируют неприятные последствия для Запада от установления потолка цен.
В частности, читатели французской газеты Le Figaro заявляют, что ограничение поставок российской нефти приведет к росту цен на международных рынках, сообщает РИА Новости.
Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", - указал комментатор с ником Jolo la Trompette.
Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС (….) некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры и какую опасность они представляют для ЕС", - заметил TIESSE DI HOYE.
Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени… это нелепая мера", - выразил уверенность enreve.
По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой", - заметил rococolag.
Такого же мнения придерживается шведский аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер, слова которого цитирует агентство.
Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", - заявил Копфер в интервью шведскому телеканалу SVT.
Напомним, нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также с 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума.
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