Более ста человек погибли в массовой драке на футбольном матче в Гвинее

Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками

Рассказать друзьям

Канберра. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Австралии принял закон, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона, сообщает РБК.





Теперь технологические гиганты должны принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к платформам. За нарушение компаниям грозит штраф до 50 млн австралийских долларов ($32 млн), пишет РБК со ссылкой на CNN.





Законопроект был утвержден сенатом вечером 28 ноября. На обсуждение закона ушла всего неделя. Большинство парламентариев поддержали инициативу.





Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подростки нередко подвергаются буллингу в социальных сетях, сталкиваются с мошенничеством и угрозами.





Мы провели черту на песке. Огромная власть крупных технологических компаний больше не может оставаться неконтролируемой в Австралии", - заявила сенатор Мария Ковачич.





Однако законопроект вызвал разногласия. Подверглась критике и та скорость, с которой он был принят. Сенатор Сара Хэнсон-Янг отметила, что этот закон может лишь усилить изоляцию подростков и не искоренит проблему буллинга и мошенничества в интернете.





Свою озабоченность также выразили технологические компании, поскольку ответственность за исполнение закона будут нести сами соцсети. Представители Meta и TikTok заявили, что поддерживают стремление местных властей защитить детей от негативного влияния в интернете, но считают принятие законопроекта слишком поспешным. Представители компании X заявили, что платформа "не пользуется широкой популярностью среди несовершеннолетних", но выразили обеспокоенность по поводу влияния закона на свободу выражения мнения подростков.





Несмотря на критику, опрос YouGov показал, что 77% австралийцев поддерживают эту меру. Правительство проведет дополнительные консультации с экспертами и компаниями, чтобы определить, когда и как именно будут отключены несовершеннолетние пользователи.





Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками.





Ранее аналогичные ограничения ввели в Норвегии. Там соцсетями запретили пользоваться детям младше 15 лет.





Напомним, что лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.



