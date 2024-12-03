02.12.2024, 15:08 6071
Более ста человек погибли в массовой драке на футбольном матче в Гвинее
В ворота местной команды был назначен пенальти, с которым фанаты не согласились и выбежали на поле
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Около 100 человек погибли в массовой драке, которую болельщики устроили прямо на поле во время футбольного матча в городе Нзерекоре (Гвинея).
Инцидент произошел во время матча между "Нзерекоре" и "Лабе". В ворота местной команды был назначен пенальти, с которым фанаты не согласились и выбежали на поле. Они, в частности, бросались камнями, сообщает РБК со ссылкой на Agence France-Presse.
Все началось с оспариваемого решения рефери. Затем фанаты ворвались на поле", - рассказал очевидец.
Премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба на своей странице в соцсети Х сообщил, что региональные власти прилагают все усилия, чтобы "восстановить спокойствие среди населения".
Правительство следит за ситуацией и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим", - написал он.
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29.11.2024, 15:50 26071
В Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями
Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками
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Канберра. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Австралии принял закон, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона, сообщает РБК.
Теперь технологические гиганты должны принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к платформам. За нарушение компаниям грозит штраф до 50 млн австралийских долларов ($32 млн), пишет РБК со ссылкой на CNN.
Законопроект был утвержден сенатом вечером 28 ноября. На обсуждение закона ушла всего неделя. Большинство парламентариев поддержали инициативу.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подростки нередко подвергаются буллингу в социальных сетях, сталкиваются с мошенничеством и угрозами.
Мы провели черту на песке. Огромная власть крупных технологических компаний больше не может оставаться неконтролируемой в Австралии", - заявила сенатор Мария Ковачич.
Однако законопроект вызвал разногласия. Подверглась критике и та скорость, с которой он был принят. Сенатор Сара Хэнсон-Янг отметила, что этот закон может лишь усилить изоляцию подростков и не искоренит проблему буллинга и мошенничества в интернете.
Свою озабоченность также выразили технологические компании, поскольку ответственность за исполнение закона будут нести сами соцсети. Представители Meta и TikTok заявили, что поддерживают стремление местных властей защитить детей от негативного влияния в интернете, но считают принятие законопроекта слишком поспешным. Представители компании X заявили, что платформа "не пользуется широкой популярностью среди несовершеннолетних", но выразили обеспокоенность по поводу влияния закона на свободу выражения мнения подростков.
Несмотря на критику, опрос YouGov показал, что 77% австралийцев поддерживают эту меру. Правительство проведет дополнительные консультации с экспертами и компаниями, чтобы определить, когда и как именно будут отключены несовершеннолетние пользователи.
Это самый жесткий ответ в мире на проблему использования соцсетей подростками.
Ранее аналогичные ограничения ввели в Норвегии. Там соцсетями запретили пользоваться детям младше 15 лет.
Напомним, что лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
27.11.2024, 12:51 41651
Ливан и Израиль договорились о прекращении огня
Перемирие вступило в силу в 04.00 среды по местному времени
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Тель-Авив. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в 4.00 среды по местному времени. Военные обеих стран после этого времени не сообщали об обстрелах или беспилотниках, сообщает РИА Новости.
План урегулирования предложили США. Предполагается, что в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" отойдут к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В свою очередь еврейское государство должно полностью вывести свои вооруженные силы с территории Ливана", - пишет источник.
Соглашение также предусматривает создание международного комитета по контролю за его исполнением во главе с США.
Вашингтон гарантировал Израилю поддержку военных действий в случае неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге страны", - говорится в информации.
Накануне вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором заявил, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлы" армия даст ответ и возобновит боевые действия.
23.11.2024, 15:30 74066
Жители Кыргызстана и Узбекистана ощутили подземные толчки
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Ташкент. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 ноября, в 13.33 в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Магнитуда М=5,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 290 км в юго-восточном направлении.
На территории Узбекистана сила подземных толчков составила:
- Ферганская область: 2-3 балла, 98 км;
- Андижанская область: 2 балла, 151 км;
- Наманганская область: 2 балла, 167 км;
- Ташкент: 2 балла 290 км.
Напомним, 5 ноября в Алматы ощущались подземные толчки.
23.11.2024, 09:58 77306
В Кыргызстане обсудили строительство дороги Алматы - Иссык-Куль
Дорога откроет новые горизонты для экономического роста и туризма
Фото: кабмин Кыргызстана
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Бишкек. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в республике Чжэном Ву, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе строительство автомобильной дороги Алматы - Иссык-Куль, которая откроет новые горизонты для экономического роста и туризма, значительно сократив время в пути, а также развитие автомобильных пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе.
Стороны отметили важность реализации значимых инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту и укреплению регионального сотрудничества.
22.11.2024, 19:51 82851
В КНР впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков
Фото: посольство России в Китае
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Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков. В список вошли имена, даты рождения и смерти, военные должности 236 героев. Они погибли в Китае, сражаясь с японскими захватчиками в период с 1937 по 1939 год, сообщает bigasia.ru.
Публикация списка стала возможна благодаря Нанкинскому мемориальному музею героев авиации. Его сотрудники осенью этого года побывали в России и Беларуси, где провели большую работу по уточнению информации о героях.
Летчики похоронены на мемориальном кладбище в Нанкине.
19.11.2024, 18:35 113196
Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом
Действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны
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Бишкек. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, сообщает пресс-служба правительства страны.
В соответствии со статьей 116 Конституции республики Узбекистан и статей 7 Закона "О кабинете министров Республики Узбекистан" кабинет министров осуществляет свои полномочия перед олий мажлисом", - цитирует gazeta.ru сообщение парламента со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны.
Напомним, 27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. По итогам выборов большинство голосов получила правящая либерально-демократическая партия Узбекистана.
Ранее в МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны.
19.11.2024, 17:05 114701
Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
Решение поддержали 28 депутатов
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Сухум. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании.
Голосование было тайным. Решение поддержали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня признали недействительными", - информирует РИА Новости.
Уточняется, что об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов представители власти и оппозиции договорились минувшей ночью.
Исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба - экс-премьер Валерий Бганба. Также все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.
Напомним, протесты в абхазском городе Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
17.11.2024, 14:06 130686
Стало известно имя "Мисс Вселенная"
Фото: instagram.com/missuniverse
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Мехико. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.
Корону "Свет бесконечности", покрытую 18-каратным золотом и украшенную бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами, преподнесла Виктории победительница "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.
Вице-мисс стали Чидимма Адетшина (Нигерия), Мария Фернанда Белтран (Мексика), Сучата Чуангсри (Таиланд), Илеана Маркес (Венесуэла).
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