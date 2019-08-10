Бывшего президента КР Атамбаева поместили в СИЗО

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Бишкек. 9 августа. Kazakhstan Today - Бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева водворят в СИЗО ГКНБ до 26 августа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил 24.kg его адвокат Сергей Слесарев, в ГКНБ был вызван судья Первомайского района Бишкека Адылбек Субанкулов, который экстренно провел выездное заседание. Суд постановил арестовать Атамбаева до 26 августа - на время следственных мероприятий.

Никто не предъявил никаких документов о задержании, в том числе о принудительном приводе. Обещали, что их представят сегодня. Никто не реагировал, что документы были подготовлены до вручения уведомления по подозрению по делу Азиза Батукаева. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения", - сказал Сергей Слесарев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться . Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Алмазбеку Атамбаеву предъявлены предварительные обвинения, однако пока не известно, по каким статьям Уголовного кодекса.

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