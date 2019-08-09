МВД Кыргызстана сообщило о задержании экс-президента Атамбаева (ВИДЕО)

8 августа 2019 года сотрудниками милиции совместно с ГКНБ Кыргызской Республики в результате проведенных мероприятий по принудительному приводу задержан Атамбаев А.Ш. При проведении следственно-оперативных мероприятий жертв нет. Атамбаев А.Ш. будет доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о штурме резиденции Атамбаева и беспорядках, возникших возле нее между силовиками и сторонниками экс-президента. В результате столкновений один человек погиб, более 50 получили травмы.
По данным МВД КР, сторонники Атамбаева организовали массовые беспорядки и оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ГКНБ Кыргызской Республики и сотрудникам милиции. В результате два сотрудника спецназа получили огнестрельные ранения, один из них при доставлении в больницу скончался, не приходя в сознание.
Второй находится в реанимации тяжелом состоянии. Также один сотрудник милиции находится в реанимации крайнее тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Отмечается, что со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие.
Напомним, Атамбаев находился в своем доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции. Ранее парламент лишил его неприкосновенности.
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