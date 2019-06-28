Жогорку кенеш лишил Атамбаева статуса неприкосновенности

Голосование прошло открыто. "За" проголосовали 103 депутата, "против" - 6. Всего проголосовали 109 депутатов, сообщает "Кабар".
Данное решение отправлено в Генпрокуратуру.
Ранее была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении Атамбаева, озвученных депутатами. В результате работы комиссии было решено предъявить обвинение экс-президенту по 6 эпизодам.
Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценку работе комиссии, оставила лишь пять эпизодов.
Алмазбека Атамбаева подозревают в незаконной трансформации и приобретении земельного участка в селе Кой-Таш, незаконном освобождении так называемого "вора в законе" А. Батукаева, эпизод с фиктивной продажей здания "Форум" Субихи Пархати, коррупционные деяния при реконструкции ТЭЦ Бишкека и закупки угля на ТЭЦ Бишкека.
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