Жогорку кенеш лишил Атамбаева статуса неприкосновенности

Бишкек. 27 июня. Kazakhstan Today - Жогорку кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева, передает Kazakhstan Today.

Голосование прошло открыто. "За" проголосовали 103 депутата, "против" - 6. Всего проголосовали 109 депутатов, сообщает "Кабар" .

Данное решение отправлено в Генпрокуратуру.

Ранее была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении Атамбаева, озвученных депутатами. В результате работы комиссии было решено предъявить обвинение экс-президенту по 6 эпизодам.

Алмазбека Атамбаева подозревают в незаконной трансформации и приобретении земельного участка в селе Кой-Таш, незаконном освобождении так называемого "вора в законе" А. Батукаева, эпизод с фиктивной продажей здания "Форум" Субихи Пархати, коррупционные деяния при реконструкции ТЭЦ Бишкека и закупки угля на ТЭЦ Бишкека.

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