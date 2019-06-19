Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции

Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Задержание произошло в Нантере. Сообщается, что 63-летний француз проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого", пишет ТАСС.
В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.
В 2013 году журнал France Football сообщил, что действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози и Платини обеспечили победу Катара на выборах. По данным французского издания, в ноябре 2010 года Саркози, Платини, будущий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и Себастьян Базен, который в то время был основным владельцем клуба "Пари Сен-Жермен", встретились в Елисейском дворце. После той публикации Платини пригрозил France Football судом. Позже в нескольких интервью бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил Саркози и Платини в воздействии на выборы после встречи в Елисейском дворце.
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