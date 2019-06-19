Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции

Париж. 18 июня. Kazakhstan Today - Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на французские правоохранительные органы, передает Kazakhstan Today.

Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Задержание произошло в Нантере. Сообщается, что 63-летний француз проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого", пишет ТАСС

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.

В 2013 году журнал France Football сообщил, что действующий на тот момент президент Франции Николя Саркози и Платини обеспечили победу Катара на выборах. По данным французского издания, в ноябре 2010 года Саркози, Платини, будущий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани и Себастьян Базен, который в то время был основным владельцем клуба "Пари Сен-Жермен", встретились в Елисейском дворце. После той публикации Платини пригрозил France Football судом. Позже в нескольких интервью бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер обвинил Саркози и Платини в воздействии на выборы после встречи в Елисейском дворце.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства