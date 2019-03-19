Четыре человека потеряли сознание во время торжественной церемонии в Душанбе с участием президента Таджикистана

Душанбе. 18 марта. Kazakhstan Today - Два школьника и два преподавателя потеряли сознание во время церемонии открытия нового здания школы в Душанбе с участием президента Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

Церемония открытия дополнительного здания школы номер 18 в Душанбе прошла 15 марта в присутствии президента Таджикистана Эмомали Рахмона и мэра Душанбе Рустами Эмомали. Как всегда, к церемонии были привлечены преподаватели из многих школ города, которые по требованию руководителей системы образования уже в 7 утра должны были собраться в 18-й школе в протокольной форме. В итоге собравшиеся в 7 утра люди ждали президента и мэра до 14.00, пишет портал " Ахбор ".

Один из преподавателей, который участвовал в церемонии, рассказал, что двое из преподавателей так были обессилены долгими часами ожидания и голодом, что потеряли сознание прямо на глазах у президента.

Настроение президента от увиденного сильно испортилось, и он гневно разругал ответственных за мероприятие чиновников: "Президент тоже человек. Почему вы так поступаете? Почему держите людей голодными? Разве трудно было организовать всем по чашке кофе и два пирожных? Должны были организовать!" - рассказал очевидец.

По словам собеседника портала, во время церемонии на другом углу новой школы потеряли сознание и два ученика, но президент этого не увидел.

Пышные встречи президента Рахмона с привлечением сотен людей, в том числе детей, в Таджикистане становятся традицией. Сам глава республики уже несколько раз требовал у своих подчиненных прекратить такие помпезные церемонии в его честь.

Так, ранним утром 24 июня 2018 года, во время своей поездки в местечко Кончоч Айнинского района, увидев девушек, которые в холодную утреннюю погоду этой горной местности дрожали от холода, Рахмон раскритиковал своего помощника Абдуджабора Рахмона и главу Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода за привлечение мальчиков и девочек к торжественной церемонии его встречи.

Почему вы слов не понимаете? Сколько раз мне повторять, что во время визитов президента в города и районы республики не надо выводить на улицы мальчиков и девочек? Вы посмотрите, люди трясутся от холода. У вас совесть есть?" - сказал тогда президент, обращаясь к ответственным лицам.

Несколько лет назад президент страны уже выносил порицания чиновникам во время визита в Фархорский район Хатлонской области за то, что они вывели маленьких детей встречать его в холодную погоду. Глава государства спросил тогда у маленькой девочки, не замерзла ли она, и та, трясясь от холода, ответила, что очень замерзла.

Но, несмотря на упреки президента, встречающие его чиновники в регионах республики затеяли негласное соревнование, кто из них сможет больше отличиться в организации как можно более пышных торжеств по случаю приезда главы государства", - пишет портал.

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