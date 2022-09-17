БАКУ. 16 СЕНТЯБРЯ - Число погибших с армянской стороны в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном достигло 135, сообщил премьер Армении Никол Пашинян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пашинян сообщил, что пока власти не считают необходимым вводить военное положение, но добровольцы могут внести свой вклад в защиту страны", - сообщает Sputnik Азербайджан.
Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило о диверсии со стороны вооруженных сил Армении и ответных действиях. Со стороны Азербайджана погиб 71 военнослужащий.
Вчера сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о перемирии.