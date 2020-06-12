Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн

Вашингтон. 11 июня. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today представляет дайджест основных событий в США за минувшие сутки.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 2 000 464 в ночь на четверг. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей, пишет Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей, пишет ТАСС

Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 112 908 пациентов с коронавирусом, вылечились 533 504. Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Нью-Йорк (380 156), затем следуют Нью-Джерси (165 364), Калифорния (139 715), Иллинойс (129 837) и Массачусетс (104 156).

Вместе с тем вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что протестные акции в городах США не привели к росту числа новых случаев заболевания коронавирусом, пишет , пишет RT

Что я могу сказать вам, так это то, что на данный момент мы не наблюдаем роста числа новых случаев (инфицирования коронавирусом) сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты", - приводит Reuters слова Пенса.

Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

По информации РИА Новости , Джордж Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский Дерек Шовин ранее были знакомы и конфликтовали во время работы в ночном клубе в Миннеаполисе. "Они сталкивались лбами… Это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой", - рассказал телеканалу CBS News их бывший коллега Дэвид Пинни. "Они сталкивались лбами… Это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой", - рассказал телеканалу CBS News их бывший коллега Дэвид Пинни.

Семья Флойда считает, что события 25 мая, когда скончался афроамериканец, отчасти были связаны с личным отношением Шовина. Адвокат семьи призвал осудить полицейского в предумышленном убийстве, "потому что мы думаем, что он знал, кем был Джордж Флойд".

Владелица ночного клуба, где работали Флойд и Шовин, Мая Сантамария рассказала, что в течение 17 лет платила Шовину, чтобы он сидел в своей патрульной машине перед зданием клуба, Флойд же работал охранником в самом клубе. Они работали вместе по вторникам. Когда ее спросили, были ли у полицейского проблемы с темнокожими, она ответила, что "он был запуган" ими.

После гибели Джорджа Флойда по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма.

Как стало известно, во вторник вечером группа протестующих снесла статую Христофора Колумба (1451-1506), установленную в Бёрд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния). Затем они перетащили памятник к близлежащему озеру и сбросили в воду. При этом один из участников отметил, что акция была незапланированной, однако призывы снести статую звучали не один раз, сообщает телеканал WRIC.

По информации ТАСС , 5 июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил о решении демонтировать другой памятник, вызывавший раздражение у протестующих, - главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870). Глава исполнительной власти штата объяснил это тем, что в 2020 году нельзя относиться "с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей". Губернатор распорядился снять памятник с постамента и поместить его в специальное хранилище. Однако в понедельник суд Ричмонда запретил в течение 10 дней демонтировать памятник.

Монумент в настоящее время находится на Моньюмент-авеню - центральной улице города, где установлены многочисленные памятники военачальникам американского рабовладельческого Юга. Сам город Ричмонд во времена Гражданской войны в США (1861-1865) являлся столицей Конфедерации.

Коммерческие запасы нефти в США без учета сырья в Стратегическом нефтяном резерве выросли до нового исторического максимума, свидетельствуют данные управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго. Согласно отчету ведомства, за неделю с 30 мая по 5 июня коммерческие запасы выросли на 1,1%, или 5,7 млн баррелей, составив к ее концу 538,1 млн баррелей, сообщает , свидетельствуют данные управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго. Согласно отчету ведомства, за неделю с 30 мая по 5 июня коммерческие запасы выросли на 1,1%, или 5,7 млн баррелей, составив к ее концу 538,1 млн баррелей, сообщает РБК

Bloomberg отмечает, что этот уровень оказался максимальным с 1982 года, когда EIA начало вести статистику.

В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% - объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн баррелей). Одновременно с этим запасы нефти в хранилищах Стратегического нефтяного резерва США выросли на 2,2 млн баррелей, или 0,3% - до 650 млн баррелей.

На фоне сообщения EIA стоимость нефти на мировых рынках несколько снизилась. К 20.00 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по $40,98 за баррель (минус 0,5%), а WTI - $38,83 за баррель (минус 0,28%).

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением введения беспрецедентно жестких санкций в отношении России, Китая и Ирана. Это предложение содержится в опубликованном в среду, 10 июля, докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов, пишет . Это предложение содержится в опубликованном в среду, 10 июля, докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном влиятельным партийным комитетом, в который входит около 150 конгрессменов, пишет Deutsche Welle

Россия, Китай и Иран были причислены к "самым агрессивным противникам Америки", против них предлагается ввести "самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом". В частности, в докладе Россию предлагают признать государством-спонсором терроризма, ввести санкции в отношении нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом. Кроме этого, планируется разработать стратегию обращения напрямую к российскому народу и поддержке его в стремлении к демократии, минуя российские власти.

В докладе предлагается ввести санкции против членов руководства Коммунистической партии Китая из-за преследований уйгуров и подавления протестов в Гонконге. Точечные санкции, по мнению авторов доклада, будут эффективнее масштабных пошлинных мер. Что касается Ирана, тут санкции предлагается ввести в отношении некоторых секторов иранской экономики, а также связанных с Ираном региональных структур - в частности, поддерживаемых Тегераном боевых групп за пределами страны.

Предложенные санкции не являются внесенным в Конгресс законопроектом и выполняют роль рекомендации.

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