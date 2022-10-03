Число жертв из-за давки на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 человек

ДЖАКАРТА. 2 ОКТЯБРЯ - Количество погибших из-за беспорядков на стадионе в Маланге в Индонезии увеличилось до 174 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла в воскресенье после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая" (2:3), сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.
Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их, из-за чего начались паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Вице-губернатор Восточной Явы Эмиль Дардак отметил, что в больницах находятся более 100 раненных, 11 из них - в тяжелом состоянии.
Генеральный секретарь Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Юнус Нуси заявил на пресс-конференции, что Международная федерация футбола (ФИФА) запросила отчет по трагедии.
Было общение с ФИФА, организация запросила отчет. Мы будет контактировать с ФИФА, чтобы не попасть под санкции", - цитирует detik.com. Юнуса Нуси.
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю PSSI провести тщательное расследование. Также глава государства приказал PSSI временно приостановить чемпионат Индонезии по футболу до завершения расследования.
Ранее сообщалось, что 129 человек погибли в ходе беспорядков на стадионе в Индонезии после футбольного матча.