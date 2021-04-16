Дания полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

КОПЕНГАГЕН. 15 АПРЕЛЯ - Дания полностью прекратила использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщило управление по здравоохранению страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В марте Дания приостановила использование препарата из-за сообщений об образовании тромбов у некоторых привившихся пациентов и нескольких случаях смерти. Теперь страна решила исключить AstraZeneca из программы вакцинации, сообщает РБК

По нашей оценке, основанной на научных выводах, есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины..., поэтому мы решили исключить ее из нашей программы вакцинации", - заявил глава ведомства Серен Брострем.

Власти Дании согласны с выводами Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что преимущества препарата превышают возможные риски, отметили в управлении. При этом ведомство напомнило о призыве европейского регулятора во время прививочной кампании на национальном уровне отдельно учитывать ситуацию в каждой стране.

Таким образом, Дания стала первой европейской страной, которая запретила использование вакцины AstraZeneca для всех групп населения.

Датские власти приостановили применение препарата 11 марта. Поводом стали случаи образования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых и несколько случаев смерти. С тех пор в прививочной кампании в стране используются вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.

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