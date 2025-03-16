Дуров покинул Францию

Фото: facebook/Pavel Durov

Рассказать друзьям

Париж. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с разрешения суда покинул Францию и направился в Дубай.





Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда", - сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.





Подчеркивается, что Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель. Источники уточнили, что он вылетел этим утром из аэропорта Париж - Ле-Бурже.





Напомним, Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.





Сам Дуров говорил, что считает удивительными вопросы французских властей к нему с учетом мер, которые сервис предпринял для противодействия угрозам. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом. По словам Дурова, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его основателя.