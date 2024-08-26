Во Франции задержали Павла Дурова
Фото: facebook/Pavel Durov
Париж. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа.
Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже, бизнесмена сопровождали женщина и телохранитель. Силовики имели ордер на обыск", - сообщает РБК.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту.
Сообщается, что 25 августа Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.
Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
Собеседник французского телеканала LCI назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, поскольку тот "знал, что он персона нон грата" в этой стране и мало путешествовал по Европе, избегая стран, где работа Telegram находится под наблюдением силовиков, предпочитая вместо этого поездки в ОАЭ, постсоветские республики или Южную Америку.
На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе", - добавил источник LCI.
Подчеркивается, что задержанием Дурова преследуется несколько целей: в первую очередь так они могут "разворошить муравейник", произвести впечатление и повлиять на преступников, которые организуют свои действия в Telegram, рассказал собеседник телеканала. Кроме того, правоохранительные ведомства стремятся оказать давление на страны Европы, чтобы вместе принимать меры против зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме.