Во Франции задержали Павла Дурова

Фото: facebook/Pavel Durov

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Париж. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа.





Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже, бизнесмена сопровождали женщина и телохранитель. Силовики имели ордер на обыск", - сообщает РБК .





По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту.





Сообщается, что 25 августа Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.





Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.





Как отмечает lenta.ru , Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.





Собеседник французского телеканала LCI назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, поскольку тот "знал, что он персона нон грата" в этой стране и мало путешествовал по Европе, избегая стран, где работа Telegram находится под наблюдением силовиков, предпочитая вместо этого поездки в ОАЭ, постсоветские республики или Южную Америку.





На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе", - добавил источник LCI.





Подчеркивается, что задержанием Дурова преследуется несколько целей: в первую очередь так они могут "разворошить муравейник", произвести впечатление и повлиять на преступников, которые организуют свои действия в Telegram, рассказал собеседник телеканала. Кроме того, правоохранительные ведомства стремятся оказать давление на страны Европы, чтобы вместе принимать меры против зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме.