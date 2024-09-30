Джонсон заявил о планах "рейда" на Нидерланды из-за вакцины в пандемию

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Лондон. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2021 году британские власти рассматривали возможность "рейда" на завод Halix в Нидерландах из-за того, что там оставались 5 млн доз заказанной Лондоном вакцины от коронавируса.





Я прошу вас простить мое отчаяние. Это было сделано из лучших побуждений. Я поручил провести некоторую работу по выяснению того, возможно ли технически осуществить водный рейд на склад в Лейдене, Нидерланды, и забрать то, что по закону принадлежит нам и в чем отчаянно нуждается Великобритания", - цитирует РБК Бориса Джонсона со ссылкой на Daily Mail.





Сообщается, что на заседании у Джонсона был намечен возможный план действий: одна команда отправляется коммерческим рейсом в Амстердам, а другая в темноте пересекает Ла-Манш на надувных лодках. Они встречаются у цели, заходят на территорию, захватывают груз и заложников и направляются к портам Ла-Манша.





При этом военное руководство скептически относилось к этой идее: на тот момент замначальника штаба обороны Дуглас Чалмерс отметил, что налет не пройдет незамеченным, поскольку в Бельгии и Нидерландах действуют карантинные меры и местные власти могут обратить внимание на действия британцев.





Если нас обнаружат, нам придется объяснить, почему мы фактически вторгаемся на территорию давнего союзника по НАТО", - подчеркнул он.





Джонсон отметил, что специальные подразделения, способные выполнить такую задачу, были созданы в начале 2020 года - "как только стало ясно, что будет объявлен глобальный конкурс на комплекты для спасения жизни, такие как СИЗ и аппараты искусственной вентиляции легких".





По словам бывшего британского премьера, причина, по которой Лондон не мог получить эти вакцины, заключалась в неприязни со стороны Евросоюза из-за лучшей ситуации с вакцинацией в Британии, которую в некоторых СМИ связали с Brexit. По мнению Джонсона, этим были недовольны, в частности, власти Германии и Франции.





Единственная причина, по которой 5 млн доз были задержаны на заводе Halix в Нидерландах, заключалась в том, что компания Halix долгое время была частью цепочки поставок AstraZeneca и, действительно, правительство Великобритании частично профинансировало завод в Нидерландах на сумму 21 млн фунтов стерлингов. Они похитили наши вакцины", - заявил Джонсон.





По словам экс-премьера, он позвонил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и заявил ей, что Лондон не виноват, что в Британии ситуация с вакцинацией лучше, чем в ЕС.





Но вы не должны говорить, что это из-за Brexit", - ответила фон дер Ляйен.





В конце концов Британия не стала проводить "рейд", и Джонсон говорит, что рад этому, поскольку такие действия не улучшили бы отношения между Лондоном и Брюсселем.





Но меня все равно бесило - на самом деле до сих пор бесит, что они на самом деле были готовы позволить британцам умирать, вместо того чтобы признать возможность того, что в Brexit могут быть положительные стороны. Их поведение было циничным, постыдным и опасным для здоровья людей", - подчеркивает экс-премьер.





Он также сообщил, что рассказал об этом экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель и она, "похоже, поняла мою точку зрения", а позже сама привилась вакциной AstraZeneca. Однако Британия так и не получила вакцины, которые оставались на складах Halix.





Напомним, AstraZeneca разработала вакцину от коронавируса в 2020 году, летом того же года ее первой одобрила Великобритания. Препарат был одобрен ВОЗ и регуляторами более чем в 70 странах, но не в США. Однако весной 2021 года появились сообщения о риске тромбоза при использовании этой вакцины. В связи с этим некоторые европейские страны приостановили ее использование.





Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств позже пришел к выводу, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов.





В этом мае AstraZeneca признала, что вакцина могла спровоцировать тромбоз. В том же месяце Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что разрешение на применение вакцины на территории ЕС было отозвано по просьбе фармацевтического гиганта. Тогда же AstraZeneca объявила об отзыве препарата по всему миру, официальной причиной назвали падение спроса. В Британии тысячи людей подали заявки на компенсацию в связи с проявлением побочных эффектов после вакцинации.