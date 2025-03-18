Экс-президенту Грузии вынесли еще один приговор

По совокупности преступлений Саакашвили получил 12 лет и шесть месяцев лишения свободы

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Тбилиси. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Грузии добавил к приговору, вынесенному ранее экс-президенту Михаилу Саакашвили, 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы, сообщает - Суд в Грузии добавил к приговору, вынесенному ранее экс-президенту Михаилу Саакашвили, 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы, сообщает РБК





Суд сложил новый приговор к 4,5 годам за незаконное пересечение границы и ранее назначенные девять лет по делу о хищениях. По совокупности преступлений Саакашвили получил 12 лет и шесть месяцев лишения свободы", - сообщает агентство со ссылкой на телеканал Mtavari.





Ранее, 12 марта, Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по делу о хищении бюджетных средств.





Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. В срок зачтен период с 1 октября 2021 года, в течение которого политик находился в заключении", - говорится в информации.





По данным телеканала, экс-президент не участвовал в заседании, ни очно, ни дистанционно.





Политик проходит лечение в клинике, и оттуда к заседанию он не подключался. По данным Mtavari, адвокатов Саакашвили, не объяснив причин, уведомили, что очно присутствовать на процессе их подзащитному запрещено. Экс-президент хотел выступить на заседании с речью", - пишет Mtavari.





Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м году, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т.д.





В Грузии против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел:



