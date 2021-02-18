Стамбул. 17 февраля. Kazakhstan Today - В результате операции "Коготь орла - 2" на севере Ирака турецкая армия зачистила округ, где находились бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК), которых в Турции считают террористами. Более того, Анкара обвинила РПК в расправе над 13 своими гражданами, пропавшими в 2015 году. В этой связи Эрдоган выступил с жестким предупреждением в адрес США, сообщает inosmi.ru , передает Kazakhstan Today.

В статье отмечается, что самый поразительный факт заключается в том, что и легитимная оппозиция в стране, и партнеры Турции по международным союзам братаются с террористическими элементами. Отныне у президента Эрдогана тоже терпение исчерпано, и он уже не считает нужным использовать дипломатический язык вежливости, пишет автор.

Издание приводит слова турецкого лидера, сказанные им 15 февраля: "Прошу Аллаха упокоить души трех наших военных, павших мучениками в ходе операции "Коготь орла - 2" (Pence Kartal - 2), которую мы начали, чтобы разбить гнезда террора на севере Ирака, и 13 наших братьев, подло убитых террористами. Часть погубленных наших братьев была в плену у террористов пять лет, кто-то - шесть. Все это время мы тщательно разрабатывали план освобождения наших братьев из рук террористов, много работали над этим".

Заявление Америки просто нелепо. Как же получается? Вы же заявляли, что не поддерживаете террористов, не занимаете сторону РПК, YPG (Отрядов народной самообороны), PYD (Партии "Демократический союз"). Еще как поддерживаете и покровительствуете. К сожалению, мы наблюдаем все это с самого начала. Они привезли в северный Ирак тысячи грузовиков - танков, привезли тысячи грузовиков с боеприпасами и передали их террористам", - сказал президент.

Эрдоган продолжил: "С этими террористами и воевали там наши силы безопасности. Если мы вместе в НАТО, если мы собираемся продолжать это сотрудничество на глобальном уровне и в НАТО, то вы должны быть искренними с нами. Вы не должны вставать на сторону террористов. Вы должны быть на нашей стороне".

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