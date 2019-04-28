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Еще три взрыва прогремели на Шри-Ланке

27.04.2019, 12:05 7858
Коломбо. 27 апреля. Kazakhstan Today - Три взрыва произошли в пятницу в городе Калмунай на востоке Шри-Ланки, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии, передает Kazakhstan Today.
 
Других подробностей инцидента пока не приводится, пишет "Российская газета".
 
Известно, что в пятницу в городе Калмунай проводилась полицейская операция по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. Во время рейда полицейские подверглись обстрелу, о раненых или убитых не сообщалось. В районе инцидента были продолжены обыски.
 
В прошедшее воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Взрывы прогремели в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и унесли жизни более 250 человек. Ранее сообщалось о более 350 погибших, но затем власти страны пересмотрели число жертв. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и РК). В результате спецоперации по горячим следам полицейские задержали около 80 человек.
 

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