Forbes назвал 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения, появившихся на фоне пандемии

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - С начала пандемии в мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения. Они владеют акциями компаний, которые разрабатывают вакцины от COVID-19, производят медицинское оборудование и флаконы для лекарств, передает Kazakhstan Today.

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров, пишет rbc.ru со ссылкой на журнал Forbes.

Их состояние увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования. Большинство новых миллиардеров живут в Китае, в котором произошла первая вспышка коронавируса.

По версии издания, в числе новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались:

Угур Шахин - гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech. В партнерстве с американской Pfizer она разработала вакцину от коронавируса, объявленная эффективность которой составила 95%. С начала года акции компании выросли на 160%. На фоне этого состояние Шахина, владеющего 17% BioNTech, достигло $4,2 млрд, пишет издание.

Стефан Бансель - глава американской компании Moderna. Она разработала вакцину от коронавируса, использование которой, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США. Forbes оценивает состояние Банселя в $4,1 млрд. В марте он снизил свою долю в компании с 9 до 6%. С начала года стоимость акций Moderna выросла более чем на 550%.

Юань Липин - бывшая жена Ду Вэйминя, председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products. После развода она получила 24% компании, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. В частности, это единственный в КНР производитель вакцины компании AstraZeneca. С начала года акции Shenzhen Kangtai Biological Products выросли на 90%, а состояние Юань достигло $4,1 млрд, оценило издание.

Ху Кун - глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, в том числе небулайзеры, стетоскопы и тонометры. В августе он вывел компанию на биржу Шэньчжэня. Ху принадлежит около половины акций Contec Medical Systems, стоимость которых после IPO выросла почти на 150%. Его состояние оценивается в $3,9 млрд.

Карл Хансен - глава канадской компании AbCellera, которая с помощью искусственного интеллекта и технологий машинного обучения ищет наиболее перспективные методы лечения заболеваний с использованием антител. По оценке издания, его состояние равняется $2,9 млрд.

Сооснователь Moderna Тимоти Спрингер ($2 млрд). Его доля в компании составляет 3,5% и оценивается примерно в $1,6 млрд. Кроме того, Спрингер активно инвестирует в ряд других биотехнологических компаний, отметил Forbes.

Серджио Стеванато - глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире. По данным Forbes, ее тара будет использоваться более чем для 40 вакцин от коронавируса. Состояние Стеванато издание оценивает в $1,8 млрд.

По итогам 2020 года более 2,2 тыс. миллиардеров в мире стали богаче на $1,9 трлн, сообщил Forbes. Совокупное состояние всех миллиардеров оценивается в $11,4 трлн - это на 20% больше, чем их совокупное состояние на 31 декабря 2019 года. Основной причиной увеличения богатства обладателей миллиардных состояний стал рост на фондовых рынках, который продолжался в течение года.

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