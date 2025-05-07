Фридрих Мерц избран канцлером Германии

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Пекин. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом и примет в Москве участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, сообщает - По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом и примет в Москве участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, сообщает Синьхуа





Ожидается, что предстоящий визит Си придаст новый импульс всеобъемлющему стратегическому партнерству и координации Китая и России для новой эпохи. Более того, он продемонстрирует приверженность двух крупных стран работе с остальным миром для сохранения результатов победы во Второй мировой войне, поддержания международной справедливости и правосудия, а также поддержания мира и стабильности во всем мире.





История и реальность показывают, что Китай и Россия - добрые соседи и настоящие друзья, которые разделяют и радости, и горести, поддерживают друг друга и добиваются общего развития, сказал Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным в феврале.





Предстоящий визит станет 11 поездкой Си в Россию с тех пор, как он стал председателем КНР. Главы двух государств встречались более 40 раз по разным поводам за эти годы. Их тесное общение обеспечивает стратегическое руководство, благодаря которому китайско-российские отношения переросли в устойчивое и стабильное партнерство, характеризующееся углублением политического доверия, более тесной стратегической согласованностью и устойчивым практическим сотрудничеством.





В 2024 году объем двусторонней торговли вырос до 244,8 млрд долларов, что сделало Китай крупнейшим торговым партнером России на протяжении 15 лет подряд. В декабре 2024 года был полностью завершен газопровод Китай-Россия по восточному маршруту. Сотрудничество в таких развивающихся секторах, как цифровая экономика, электронная коммерция, биомедицина, научные и технологические инновации, а также зеленая энергетика, продолжает расширяться.





Многолетняя дружба двух стран становится все более популярной среди двух народов. Соглашение о взаимном безвизовом режиме для групповых туров способствовало более активным двусторонним поездкам. Сотни культурных мероприятий были проведены последовательно в рамках Года культуры Китая и России.





Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что стратегическое руководство глав двух государств является ключевым фактором обеспечения устойчивого и долгосрочного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху.





Ожидается, что лидеры двух стран проведут обстоятельные и глубокие обсуждения как двустороннего сотрудничества, так и многосторонних вопросов, и российская сторона возлагает на это большие надежды, добавил он.





Историческая справка: 80 лет назад победа в Второй мировой войне ознаменовала поворотный момент в истории человечества, открыв новую главу в построении лучшего международного порядка и достижении прочного мира.





Сегодня мир претерпел кардинальные изменения. Технологии связали отдаленные уголки земного шара, а глобализация сблизила народы, как никогда прежде. Однако наряду с этими достижениями возникли новые и сложные проблемы. Глобальная неопределенность растет, отмеченная политикой силы, односторонним подходом и разделением в постоянно меняющихся формах.





Пока мир размышляет над уроками истории, человечество должно столкнуться с некоторыми неотложными вопросами: как мы можем защитить с трудом завоеванный мир? Как мы можем коллективно решать насущные глобальные проблемы? И самое главное, как мы можем создать общее будущее для всех?





Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин на общих дебатах 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году, история - это зеркало, и только извлекая уроки из истории, мир может избежать повторения прошлых бедствий.





Мы должны относиться к истории с благоговением и человеческой совестью. Прошлое нельзя изменить, но можно сформировать будущее. Помнить историю - это не значит увековечивать ненависть. Скорее, это значит, что человечество не должно забывать ее уроки. Помнить историю - это не значит быть одержимым прошлым. Скорее, делая это, мы стремимся создать лучшее будущее и передать факел мира из поколения в поколение", - сказал тогда Си.





Ночью 8 мая 1945 года Германия подписала акт о капитуляции в Карлсхорсте, Берлин, ознаменовав окончание Второй мировой войны в Европе. Тем временем в Азии последняя крупная кампания Китая против Японии - битва за Западную Хунань - достигла решающей фазы.





Капитуляция Японии на борту USS Missouri в Токийском заливе 2 сентября 1945 года завершила Вторую мировую войну, самый смертоносный конфликт человечества. В войну было втянуто более 80 стран и регионов, в которой участвовало около 2 миллиардов человек, общие потери составили более 100 миллионов, а экономические потери превысили 4 триллиона долларов США. Против фашистской агрессии более 50 стран, включая Китай и Советский Союз, образовали единый фронт.





Мир никогда не забудет, что, будучи главным театром на Востоке Мировой антифашистской войны, Китай принес национальную жертву в виде более 35 миллионов жертв в своей борьбе с большинством войск японского милитаризма. За 14 лет ожесточенных антифашистских боев Китай вступил в бой и связал более двух третей японской армии, нанеся 70 процентов военных потерь Японии во время войны. Эти усилия внесли значительный вклад в победу Мировой антифашистской войны.





Люди из разных стран поддерживали Китай в общей борьбе. Китай всегда будет помнить о полученной им международной поддержке. Например, американские "Летающие тигры" открыли маршрут "Хамп" для транспортировки экстренных грузов; иностранные врачи, такие как Норман Бетюн из Канады и Дварканат Котнис из Индии, рисковали своими жизнями, чтобы спасти других; немецкий бизнесмен Йон Рабе помогал защищать мирных жителей во время Нанкинской резни в 1937 году.





Столь же значимыми были жертвы и вклад Советского Союза на европейском театре Второй мировой войны. От битвы под Москвой до Сталинградской битвы и Курской битвы советский народ перенес огромные лишения и сыграл решающую роль в разгроме нацистских войск.





Во время войны Китай и Советский Союз поддерживали друг друга. Советские добровольцы ВВС сражались вместе с китайскими солдатами, в ходе которых более 200 из них погибли в Китае. Многие китайцы, включая Мао Аньина, старшего сына покойного китайского лидера Мао Цзэдуна, участвовали в борьбе с нацистскими войсками в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны Советского Союза. Эта общая жертва создала глубокую связь между двумя сторонами.





Победа в Второй мировой войне разрушила попытки фашистов и милитаристов господствовать в мире, положила конец колониальному разделению мира империалистическими державами и заложила основу нового видения глобального мира и сотрудничества.





В этом году также отмечается 80-я годовщина основания Организации Объединенных Наций. Первые слова Устава ООН - "Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, которая дважды в нашей жизни принесла человечеству невыразимое горе" - являются мощным свидетельством тяжело доставшихся уроков двух катастрофических мировых войн.





Эти слова не просто историческое размышление, они передают горячее стремление человечества к прочному миру.





Возникшая из пепла Второй мировой войны, Организация Объединенных Наций олицетворяет стремление человечества отойти от мира, управляемого законом джунглей, и мирового порядка, основанного на иерархиях, доминируемых Западом.





От Вестфальской и Венской систем до Версальско-Вашингтонской системы старый порядок делил мир на господствующие державы и нации, которые они колонизировали и угнетали.





В историческом сдвиге Устав ООН закрепляет принцип суверенного равенства, впервые в международном праве утверждая, что все нации, независимо от размера, силы или богатства, равны. Это стало краеугольным камнем послевоенного международного порядка.





Закрепленные в уставе ООН, такие принципы, как суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела других, мирное урегулирование споров и запрет на применение или угрозу применения силы, превратились в основополагающие нормы международных отношений. Создание системы ООН не просто создало институциональные платформы для сотрудничества, но и преобразовало саму архитектуру глобального управления.





Под руководством духа устава ООН национально-освободительные движения охватили весь мир. Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки сбросили оковы колониализма и обрели национальную независимость и суверенитет.





Таким образом, международное право начало по-настоящему защищать права и интересы развивающихся стран. Более открытое и инклюзивное международное сообщество заменило западно-центричную парадигму эксклюзивного "клуба цивилизованных наций", что стало солидным и далеко идущим шагом к прочному миру для человечества.





Китай активно участвовал в создании Организации Объединенных Наций и формировании послевоенного международного порядка. 26 июня 1945 года Китай был первой страной, подписавшей Устав ООН. До этого китайская делегация решительно защищала интересы малых и средних стран и настаивала на том, чтобы "независимость" была закреплена в Уставе ООН как цель Международной системы опеки, несмотря на давление со стороны Запада. Такие усилия продемонстрировали непоколебимую приверженность Китая защите международной справедливости и правосудия.





Послевоенный международный порядок закрепил победу в Мировой антифашистской войне, установил основополагающие нормы современных международных отношений, ограничил военный экспансионизм и содействовал глобальному миру и развитию.





За время своего существования 80 лет назад Организация Объединенных Наций превратилась в самую универсальную, представительную и авторитетную межправительственную организацию в мире, воплощающую в жизнь общие стремления человечества к лучшему будущему.





За последние 80 лет отсутствие войн глобального масштаба позволило миру наслаждаться устойчивым миром. Развивающиеся экономики, включая Китай, коллективно поднялись, в то время как экономическая глобализация углубилась, превратив мир во взаимосвязанную "глобальную деревню" посредством расширения трансграничных обменов и сотрудничества.





В то же время новая волна технологических и промышленных преобразований перестраивает экономику, общество и международные отношения. Преимущества этой в основном мирной эпохи создали уровень глобального благосостояния, беспрецедентный в истории человечества.





Однако под поверхностью мира текут некоторые бурные подводные течения. Односторонность и протекционизм на подъеме, некоторые политики на Западе одержимы разделением мира по идеологическим линиям, формированием эксклюзивных блоков и подпиткой менталитета "новой холодной войны".





Более того, Соединенные Штаты открыто игнорируют международные нормы, прибегают к экономическому принуждению, вводят карательные пошлины и ставят внутреннее законодательство выше международного права.





Такое гегемонистское поведение подрывает международную систему, основанную на ООН, бросает вызов международному порядку, основанному на международном праве, и угрожает самим основам глобального мира и развития.





Как предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: "Куда бы мы ни посмотрели, мир подвергается нападкам".





Мир снова оказался на перепутье. Должен ли мир поддерживать многосторонность и искать общую почву или позволить односторонности бесконтрольно разрастаться? Должен ли мир поддерживать более демократические международные отношения или признать, что политика силы правит всем? Должен ли мир следовать международному праву и основным дипломатическим нормам или вернуться в мир, где сильные доминируют над слабыми?





История преподносит самые ясные уроки. Во-первых, мир нужно защищать. Террор нацистской тирании и зверства Нанкинской резни показали, что война разрушает цивилизацию, а мир позволяет ей расти.





Во-вторых, единство необходимо для выживания человеческой цивилизации. Когда фашизм и милитаризм разрывали мир на части, подписание Декларации ООН 26 странами в 1942 году показало, что идеологические разногласия можно преодолеть, а общие человеческие ценности могут объединять нации.





В-третьих, ход истории невозможно повернуть вспять или противостоять ему. Падение колониализма, конец Холодной войны и подъем развивающихся стран показывают, что логика "сильный делает правым" не длится долго. Многополярный мир - это путь вперед.





В-четвертых, правила не являются инструментами для злоупотреблений со стороны сильных мира сего. Напротив, они являются основой справедливости и правосудия. Принципы Устава ООН, включая суверенное равенство и запреты на агрессию, напоминают человечеству, что без правил мир рискует скатиться в хаос.





Будучи победителем во Второй мировой войне, а также основателем и защитником послевоенного порядка, Китай неизменно стоял на правильной стороне истории, на стороне цивилизации и человеческого прогресса.





От продвижения высококачественного сотрудничества "Одного пояса и одного пути" до запуска Глобальной инициативы развития, Глобальной инициативы безопасности и Глобальной инициативы цивилизации, от продвижения сообщества с общим будущим для человечества до предложения идей и решений для глобальных и региональных проблем, Китай поддерживает истинную многосторонность посредством конкретных действий. Он работает над тем, чтобы сделать глобальное управление более справедливым и сбалансированным, одновременно способствуя стабильности и позитивному импульсу для мира и развития во всем мире.





Большинство стран мира признало Китай ключевой силой в обеспечении мира и стабильности во всем мире. Как отметил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер, инициативы, предложенные Китаем в области мира и безопасности, глобального развития и культурного сотрудничества, тесно связаны с основной миссией ООН по поддержанию мира, гуманитарным усилиям и глобальной безопасности.





Концепция "сообщества с общим будущим для человечества" - еще одна ключевая идея, которая подчеркивает глобальную солидарность и "мир, объединяющийся, а не разъединяющийся", сказал Флетчер агентству Синьхуа, добавив, что такая концепция создала "партнерства, которые нам действительно нужны, если мы хотим справиться с предстоящими вызовами, включая изменение климата".





Как партнеры, сражавшиеся бок о бок во Второй мировой войне, Китай и Россия продолжают сегодня работать вместе, чтобы поддерживать глобальную стратегическую стабильность. Они тесно координируют свои действия в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, совместно выступая против гегемонизма и политики силы и продвигая более многополярный мир и экономическую глобализацию посредством истинной многосторонности.





Между тем, развивающиеся рынки и развивающиеся страны поднимаются как коллективная сила. Пробужденный Глобальный Юг набирает силу, уверенность и больший голос в глобальном управлении. Силы мира и развития никогда не были столь сильными.





Французский писатель Виктор Гюго однажды заметил: "Воспоминания - наша сила. Когда ночь пытается вернуться, мы должны осветить великие даты, как мы зажигаем факелы". Значение празднования 80-й годовщины победы в Мировой антифашистской войне заключается в освещении предстоящего пути и подтверждении непоколебимой приверженности человечества прочному миру.





На этом новом перекрестке истории человечеству нужен не барабанный бой новой холодной войны, а призыв к сотрудничеству; не претензии на превосходство цивилизации, а дух совместного процветания; не возврат к закону джунглей, а возобновленная приверженность общему будущему.





Только следуя по этому пути, мир сможет предотвратить повторение трагедий истории и превратить видение прочного мира и устойчивого развития в реальность.