Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Фото: МИД РК

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Нью-Йорк. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.





За документ проголосовали 119 стран, против - 53, в числе которых Украина, США, Германия, Франция, Канада, Япония. Воздержались десять государств", - сообщает РИА Новости.





Уточняется, что среди поддержавших инициативу оказались Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся - Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.





Сообщается, что подготовленный Россией документ, в частности, рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательстве и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.





Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, включая нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отмечена рекомендация о запрете любых торжественных чествований нацистского режима и его союзников.





Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.





Кроме того, резолюция решительно осуждает использование образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.



