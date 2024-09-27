Глава ЕАБР отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана
За последние годы страна стала "центром растущих перспектив"
Фото: ЕАБР
Самарканд. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на годовом собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана, сообщает пресс-служба ЕАБР.
По словам председателя правления ЕАБР, Узбекистан понимает все указанные вызовы и имеет огромный инвестиционный и экономический потенциал, чтобы превратить их в возможности. За последние годы страна стала "центром растущих перспектив" и проводит масштабные реформы под руководством президента Шавката Мирзиёева.
Также Николай Подгузов сделал акцент на "глокализации" - новом концептуальном подходе, отметив, что при решении глобальных задач необходимо учитывать уникальные особенности и потребности Центральной Азии.
Он обратил внимание на 3 ключевые вызова региона: необходимость обеспечения устойчивого и быстрого экономического роста, улучшение транспортной связанности и доступ к водным ресурсам.
Глобальная задача по обеспечению устойчивого экономического роста особенно актуальна для Центральной Азии, но цель региона не только в устойчивом, но и в быстром росте, который необходим для сокращения разрыва в доходах с более богатыми странами", - подчеркнул Николай Подгузов.
Глава ЕАБР также отметил, что Центральная Азия - это регион, где все 5 стран не имеют выхода к морю, а Республика Узбекистан не только расположена внутри континента, но и окружена странами без выхода к морю. В этой связи он упомянул концепцию Евразийского транспортного каркаса, разработанную ЕАБР, подчеркнув, что сопряжение транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг может создать синергетический эффект и увеличить грузопоток до 40% в регионе.
Кроме того, Николай Подгузов затронул проблему доступа к водным ресурсам в регионе, подчеркнув, что в настоящее время Центральная Азия теряет 40% воды ежегодно в форме фильтрационных потерь на полях в процессе орошения и более 50% питьевой воды в распределительных сетях.
По его словам, для решения этих проблем требуется модернизация систем орошения и внедрение водосберегающих технологий.
В среднем на 5% - именно такими темпами растет экономика Узбекистана, что значительно превышает средние темпы роста большинства стран мира и развивающихся экономик. Количество компаний с иностранным капиталом увеличилось в 3 раза. Эти цифры свидетельствуют о растущей экономической привлекательности Узбекистана. Самое большое население в регионе обеспечивает прочную основу для быстрого промышленного роста", - руководитель ЕАБР.
Завершая свое выступление, председатель правления ЕАБР выразил готовность банка к сотрудничеству с АБИИ и другими МБР, обозначив 7 перспективных направлений кооперации между МБР, среди которых: мобилизация капитала, рынки капитала, финансирование в национальных валютах, экспертиза проектов, совместные исследовательские проекты, совместная или скоординированная техническая поддержка и совместная реализация трансграничных проектов.
Должны ли МБР сотрудничать и почему? Проще говоря, наша институциональная позиция в отношении сотрудничества с МБР такова: оно крайне необходимо и ему нет альтернативы. Экономическое развитие Узбекистана и других стран региона требует реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства гидроэлектростанций, дорог и заводов. Ни одно финансовое учреждение не будет финансировать многомиллиардный проект в одиночку. Институты развития должны совместно мобилизовывать финансовые ресурсы для таких проектов", - добавил Николай Подгузов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.