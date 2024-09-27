Глава ЕАБР отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана

Фото: ЕАБР

Рассказать друзьям

Самарканд. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на годовом собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана, - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на годовом собрании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в Самарканде отметил высокий инвестиционный потенциал Узбекистана, сообщает пресс-служба ЕАБР.





По словам председателя правления ЕАБР, Узбекистан понимает все указанные вызовы и имеет огромный инвестиционный и экономический потенциал, чтобы превратить их в возможности. За последние годы страна стала "центром растущих перспектив" и проводит масштабные реформы под руководством президента Шавката Мирзиёева.





Также Николай Подгузов сделал акцент на "глокализации" - новом концептуальном подходе, отметив, что при решении глобальных задач необходимо учитывать уникальные особенности и потребности Центральной Азии.





Он обратил внимание на 3 ключевые вызова региона: необходимость обеспечения устойчивого и быстрого экономического роста, улучшение транспортной связанности и доступ к водным ресурсам.





Глобальная задача по обеспечению устойчивого экономического роста особенно актуальна для Центральной Азии, но цель региона не только в устойчивом, но и в быстром росте, который необходим для сокращения разрыва в доходах с более богатыми странами", - подчеркнул Николай Подгузов.





Глава ЕАБР также отметил, что Центральная Азия - это регион, где все 5 стран не имеют выхода к морю, а Республика Узбекистан не только расположена внутри континента, но и окружена странами без выхода к морю. В этой связи он упомянул концепцию Евразийского транспортного каркаса, разработанную ЕАБР, подчеркнув, что сопряжение транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг может создать синергетический эффект и увеличить грузопоток до 40% в регионе.





Кроме того, Николай Подгузов затронул проблему доступа к водным ресурсам в регионе, подчеркнув, что в настоящее время Центральная Азия теряет 40% воды ежегодно в форме фильтрационных потерь на полях в процессе орошения и более 50% питьевой воды в распределительных сетях.





По его словам, для решения этих проблем требуется модернизация систем орошения и внедрение водосберегающих технологий.





В среднем на 5% - именно такими темпами растет экономика Узбекистана, что значительно превышает средние темпы роста большинства стран мира и развивающихся экономик. Количество компаний с иностранным капиталом увеличилось в 3 раза. Эти цифры свидетельствуют о растущей экономической привлекательности Узбекистана. Самое большое население в регионе обеспечивает прочную основу для быстрого промышленного роста", - руководитель ЕАБР.





Завершая свое выступление, председатель правления ЕАБР выразил готовность банка к сотрудничеству с АБИИ и другими МБР, обозначив 7 перспективных направлений кооперации между МБР, среди которых: мобилизация капитала, рынки капитала, финансирование в национальных валютах, экспертиза проектов, совместные исследовательские проекты, совместная или скоординированная техническая поддержка и совместная реализация трансграничных проектов.





Должны ли МБР сотрудничать и почему? Проще говоря, наша институциональная позиция в отношении сотрудничества с МБР такова: оно крайне необходимо и ему нет альтернативы. Экономическое развитие Узбекистана и других стран региона требует реализации крупных инфраструктурных проектов - строительства гидроэлектростанций, дорог и заводов. Ни одно финансовое учреждение не будет финансировать многомиллиардный проект в одиночку. Институты развития должны совместно мобилизовывать финансовые ресурсы для таких проектов", - добавил Николай Подгузов.



