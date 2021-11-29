Глава МИД Венгрии прокомментировал миграционный кризис Евросоюза и отношения России с НАТО

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МОСКВА. 28 НОЯБРЯ - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал ряд важных политических вопросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

назвал большим лицемерием декларируемые в публичном пространстве заявления об изменениях в миграционной политике Евросоюза. В интервью телеканалу RT Сийярто

По словам министра, когда дело доходит до "невероятно ответственных заявлений по ситуации в Афганистане или в Средиземноморье, возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, остается неизменной".

Если вы посмотрите на документы и заявления новой правительственной коалиции Германии, вы увидите, что все это в высшей степени про миграцию", - добавил он.

Сийярто выразил убежденность, что вопросы миграции - неотъемлемая часть суверенитета. "Когда вы можете решить, кому разрешить въехать на территорию страны. И это ваше суверенное право решать, с кем вы готовы жить вместе, а с кем нет", - резюмировал он.

Кроме того, Сийярто заявил, что ни одна из западноевропейских стран не хотела бы открытого противостояния между Россией и НАТО, а Запад сделает все возможное, чтобы этого избежать.

Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", - сказал он.

Глава венгерского дипведомства указал, что Венгрия как член Североатлантического альянса имеет ряд обязательств, которые должна выполнять. И в то же время он отметил, что Будапешт всегда будет делать "все возможное, чтобы избежать и предупредить любой такого рода конфликт между Россией и НАТО". "Мы живем здесь, в Центральной Европе, мы знаем, как это ощущается, когда конфликт между Россией, Советским Союзом в свое время, Востоком и Западом назревает".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, предпринимают попытки попасть на территорию Польши. 16 ноября мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками, в ответ на это те применили слезоточивый газ, с помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для их временного пребывания. При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 тыс. до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.

Петер Сийярто также отметил, что его западноевропейские коллеги высоко оценивают эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но только в личном разговоре.

Когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они всегда мне говорят, что они знают, что российская вакцина ["Спутник V"] очень эффективна и хорошо работает. <...> При личном разговоре они все так говорят, однако на публике они ведут себя совершенно иначе", - поделился политик.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерскими инстанциями, после чего его начали применять для вакцинации населения.