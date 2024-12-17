16.12.2024, 11:40 24306
Главу правительства сменили в Кыргызстане
Фото: telegram/Sputnik Кыргызстан
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Бишкек. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова освободили от должности, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Как следует из указа президента, Жапаров освобожден от должности главы кабмина "в связи с переходом на другую работу".
Отставка Акылбека Жапарова не влечет отставку всего кабмина, все министры сохраняют свои посты", - сообщает источник.
Акылбек Жапаров возглавлял кабмин Кыргызстана более 3 лет, с октября 2021 года.
Он один из рекордсменов на этом посту. Больше него - свыше 4 лет - правительство возглавлял Апас Жумагулов в далекие 90-е годы", - пишет сайт.
По данным источника, проводить Акылбека Жапарова во двор "Ынтымак Ордо" вышли все члены кабинета министров, несмотря на сильный мороз.
Источник приводит слова замглавы кабмина Эдиля Байсалова, который написал, что решение Садыра Жапарова о ротации руководства кабмина и своей администрации продиктовано желанием придать новый темп стремительному подъему страны и обновить стиль управления.
Он отметил, что Акылбек Жапаров за годы работы ничем себя не скомпрометировал.
Исполняющим обязанности главы кабмина и руководителя администрации президента Кыргызстана назначен 64-летний Адылбек Касымалиев, ранее занимавший должность первого замглавы кабмина. Он также в разные годы возглавлял Минфин и Минэкономики.
Его заместителем назначен 42-летний Данияр Амангельдиев, который до этого был министром экономики и коммерции.
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16.12.2024, 21:05 15981
Бундестаг проголосовал за вотум недоверия правительству канцлера Германии
Это открывает путь к досрочным выборам, которые могут состояться 23 февраля
Фото: wikipedia.org
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Берлин. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На внеочередном заседании бундестаг проголосовал за вотум недоверия правительству канцлера Германии Олафа Шольца.
394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 - поддержали кабмин Шольца и 116- воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов", - информирует РБК.
Сообщается, что теперь у федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера будет 21 день, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы.
Он может отказаться от этого шага, сохранив правительство меньшинства во главе с Шольцем, однако это маловероятно. Согласно установленным законом срокам, выборы должны пройти не позднее чем через 60 дней после голосования бундестага о вотуме недоверия. В качестве возможной даты досрочных выборов канцлер предлагал 23 февраля", - говорится в сообщении.
Напомним, письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря направил канцлер страны Олаф Шольц, принадлежащий к социал-демократам. Это решение стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год. 7 ноября глава правительства отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов, и "светофорный" кабинет, в который также входили СДПГ и "зеленые", распался.
16.12.2024, 20:41 17356
Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии
Асад заявил, что покинул страну, когда стало понятно, что "позиции армии пали"
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Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Сирии Башар Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии, сообщает канцелярия экс-президента.
Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего утра в воскресенье, 8 декабря 2024 года", - цитирует РБК сообщение канцелярии.
По словам Асада, он переехал в Латакию, "когда террористические силы проникли в Дамаск". В Латакию он поехал "для координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями".
Отмечается, что, когда Асад приехал на базу в Латакию, "стало ясно, что наши силы полностью отведены со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали", а "обстановка продолжала ухудшаться". Экс-президент Сирии подчеркнул, что тогда Москва предложила организовать немедленную эвакуацию в Россию.
Это произошло на следующий день после падения Дамаска, после падения последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов", - добавил он.
При этом бывший президент заявил, что во время этих событий "ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища".
Также Асад в своем заявлении подчеркнул, что во время наступления повстанцев "терроризм распространился по всей Сирии и в конечном счете достиг Дамаска вечером в субботу, 7-го". После этого возникли "вопросы о судьбе и местонахождении президента", которые появились "на фоне потока дезинформации и рассказов, далеких от истины". Заявление президента должно было быть опубликовано еще раньше, добавил он. Но "сложившиеся на тот момент обстоятельства, включая полное отключение связи по соображениям безопасности, привели к задержке публикации данного заявления".
Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
16.12.2024, 14:38 21851
Глава правящей партии Южной Кореи подал в отставку после объявления импичмента президенту
Хан Дон Хун заявил, что приложил "все усилия", чтобы найти "лучший путь" для страны вместо импичмента, но потерпел неудачу
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Сеул. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер южнокорейской партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Ранее парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту. Меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Хан Дон Хун поддержал импичмент президенту, хотя изначально был против.
Он призвал депутатов своей партии голосовать, основываясь на их собственных "убеждениях". В итоге хотя партия внутренним решением выступила за голосование против импичмента, 12 депутатов "Гражданской силы" поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали за", - пишет источник.
Хан Дон Хун добавил, что приложил "все усилия", чтобы найти "лучший путь" для страны вместо импичмента, но потерпел неудачу.
Из-за отставки членов высшего исполнительного комитета его работа была парализована, что сделало невозможным выполнение моих обязанностей как председателя партии. Поэтому я ухожу с поста председателя. Я глубоко сожалею о боли, которую вы испытали из-за импичмента. Это полностью моя вина. Простите меня", - приводит слова Хан Дон Хуна агентство.
Отставка Хана произошла спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля.
Ранее, 4 декабря, глава Минобороны Южной Кореи покинул пост.
Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении в стране военного положения во время телеобращения. Он назвал эту меру необходимой для защиты либерального конституционного порядка от "коммунистических сил".
14.12.2024, 16:44 44546
Бывший футболист стал президентом Грузии
Избирательная коллегия назначила на пост Михаила Кавелашвили
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Тбилиси. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новым президентом Грузии стал ставленник правящей партии "Грузинская мечта", депутат парламента с 2016 года 53-летний Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на этих выборах, сообщает РБК.
Эти выборы проходили по новой схеме: впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием все граждане страны, а Избирательная коллегия, куда входят 300 человек - все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 - от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.
Михаил Кавелашвили - бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского "Динамо", "Манчестер Сити", "Спартак-Алании"; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из "Грузинской мечты" и стал сооснователем движения "Сила народа", которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году "Сила народа" стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку "Мечты", в котором участвовали в том числе и кандидаты от "Силы народа".
14.12.2024, 13:38 46471
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту
Меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания
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Сеул. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, на прошлой неделе предпринявшему неудачную попытку ввести в стране военное положение, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.
Подобную меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против проголосовали 85 депутатов, еще трое воздержались от голосования, 8 голосов признаны недействительными.
Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 места, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии "Сила народа".
На минувшей неделе в парламенте уже прошло голосование по импичменту Юна. Первоначально "Сила народа" планировала поддержать соответствующий законопроект, но, после того как президент извинился и пообещал вверить управление страной правящей партии, изменила свое мнение и решила бойкотировать голосование.
Ранее полиция и прокуратура Южной Кореи начали отдельные расследования в отношении президента Юн Сок Ёля, пытавшегося ввести военное положение в стране.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране, после того как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.
11.12.2024, 21:11 70691
В Сирии сожгли мавзолей отца экс-президента Асада - СМИ
Мавзолей находился в городе Кардахе в провинции Латакия
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Дамаск. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженная толпа сожгла мавзолей отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Annahar.
Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, там же была похоронена жена Хафеза Асада - Аниса Махлюф", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, в соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила Хафеза Асада охвачена огнем, на других - вооруженные люди стоят вокруг могилы внутри мавзолея.
Напомним, 9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
Ранее, 27 ноября, члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
10.12.2024, 17:48 83741
В Сирии назначен глава временного правительства
Им стад Мухаммед аль-Башир
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Дамаск. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сирии главой временного правительства страны назначен Мухаммед аль-Башир.
Заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству", - цитирует lenta.ru аль-Башира со ссылкой на Reuters.
По словам аль-Башира, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025, когда в Сирии может завершиться переходный период. Он добавил, что намерен сформировать временное правительство страны.
Напомним, 9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
Ранее, 27 ноября, члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
10.12.2024, 15:12 83166
Кыргызстан и Таджикистан объявили о завершении описания всех спорных участков границы
Разногласия, имевшие место на протяжении нескольких десятилетий, урегулированы политико-дипломатическим путем
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Бишкек. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана на встрече в Баткене объявили о завершении процесса описания всех спорных участков границы. Разногласия, имевшие место на протяжении нескольких десятилетий, урегулированы политико-дипломатическим путем, сообщает kabar.kg.
Я могу со всей ответственностью заявить, что сегодня исторический момент согласования границы. В дальнейшем остается юридическое оформление, ратификация парламентов двух стран и подписание главами государств. Я думаю, буквально через несколько месяцев мы завершим вопросы делимитации наших границ, и хочу выразить благодарность всем членам межправкомиссии", - сказал глава Государственного комитета национальной безопасности-заместитель председателя правительства Кыргызстана Камчыбек Ташиев.
Руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов отметил, что рабочим группам поручили приступить к процессу оформления итоговых документов.
Я с уверенностью заявляю, что вопрос делимитации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, выполняя политическую волю лидеров двух стран, практически решен. Даны соответствующие поручения межправкомиссии по топографическим и юридическим вопросам доработать и завершить этот вопрос до конца. Дальше идет вопрос юридического оформления, и мы выходим на межгосударственный договор о делимитации госграниц между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан", - сообщил Саймумин Ятимов.
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