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Главы государств, обладающих ядерным оружием, сделали совместное заявление

03.01.2022, 20:49 1566
МОСКВА. 3 ЯНВАРЯ - Китай, Россия, Великобритании, США и Франция считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. В нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. 
 

Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

 
Подписавшиеся подтверждают важность противодействия ядерным угрозам и подчёркивают важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. 
 

Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая наше обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем", - говорится в заявлении.

 
Каждый из лидеров пяти стран намерен сохранять и далее укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Также было заявлено об актуальности ранее сделанных заявлений о ненацеливании и подтверждено, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.
 

Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - сказано в тексте заявления. 

 

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Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану

01.01.2022, 10:40 12131
Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану
Фото: eec.eaeunion.org
БИШКЕК. 1 ЯНВАРЯ - Председательство в Евразийском экономическом союзе в 2022 году перешло от Казахстана к Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на состоявшемся в декабре 2021 года заседании Высшего экономического совета ЕАЭС пообещал "приложить максимум усилий не только в реализации текущей повестки союза, но и расширении деятельности в новых направлениях", сообщает РИА Новости.
Лидер страны неоднократно заявлял, что укрепление сотрудничества с партнерами по ЕАЭС является одним из ключевых направлений внешней политики Бишкека. В 2021 году товарооборот между Кыргызстаном и другими странами союза вырос почти на 40%. При этом экспорт вырос примерно на 25% и импорт более чем на 40%. Основными торговыми партнерами Бишкека в ЕАЭС являются Россия и Казахстан, однако показатели взаимной торговли из года в год увеличиваются в том числе с Арменией и Белоруссией.
 
Основной задачей председательства Кыргызстана в ЕАЭС лидер республики на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем назвал возвращение к допандемийным темпам роста и обеспечение дальнейшего интенсивного развития экономических показателей в странах союза.
 
Лидер Кыргызстана отметил, что 2022 год важно посвятить укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, развитию транспортных коридоров, расширению торгово-экономических связей с выходом на новые перспективные рынки. Кроме того, по мнению Жапарова, необходимо обратить особое внимание на климатическую повестку, внедрение зеленых технологий, реализацию проектов в сфере электронной коммерции, а также начать проработку совместных высокотехнологичных проектов, "которые станут символами ЕАЭС".
 
На заседании Высшего Евразийского экономического совета Жапаров в очередной раз обратил внимание глав стран на все еще сохраняющиеся барьеры внутри ЕАЭС, которые противоречат основным принципам союза. По его словам, в договоре расставлены четкие и понятные нормы о том, что государства-члены не будут вводить новые дискриминационные меры в отношении партнеров. Президент подчеркнул, что "этот базовый принцип, заложенный в основу функционирования свободного внутреннего рынка услуг, должен четко соблюдаться и контролироваться комиссией".
 
Президент Кыргызстана отметил и важность единого рынка труда на пространстве ЕАЭС. 
 

Важно продолжить работу по созданию условий для пребывания трудящихся на территории стран союза. Особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации наши трудящиеся граждане и члены их семей должны иметь полную гарантию социальной защиты на территории любого из государств-членов. В частности, нам необходимо обеспечить им доступ как к системе обязательного медицинского страхования, так и к вакцинации, проводимой в наших странах", - сказал он.

 
Также глава Кыргызстана подчеркнул, что одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов, остается использование иностранной валюты во взаиморасчетах. В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности экономик ЕАЭС он призвал активнее использовать в расчетах национальные валюты.
 

Си Цзиньпин пообещал представить в 2022 году великолепную зимнюю Олимпиаду

31.12.2021, 20:31 14341
ПЕКИН. 31 ДЕКАБРЯ - Китайские власти приложат все возможные усилия, чтобы мировая общественность в 2022 году увидела "великолепную пекинскую зимнюю Олимпиаду", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы приложим все возможные усилия, чтобы представить миру великолепную Олимпиаду", - подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь с поздравительной речью к населению страны в связи с наступлением Нового года. Как уточнил китайский лидер, "пока мир находится в ожидании, Китай как следует готовится" к Играм, сообщает ТАСС.

 
Си Цзиньпин также выразил надежду, что в Олимпийских играх в Пекине "примет участие как можно больше людей".
 
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.
 
27 октября Пекин начал отсчет 100 дней до Олимпиады-2022.
 

Новые правила фото и дактилоскопии для некоторых мигрантов вступили в силу в России

29.12.2021, 14:01 21691
Новые правила фото и дактилоскопии для некоторых мигрантов вступили в силу в России
Фото: pexels.com
МОСКВА. 29 ДЕКАБРЯ - Новые правила фото и дактилоскопии для некоторых мигрантов вступили в силу в России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу, сообщает РИА "Новости".
 
Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года 
 

Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ", - говорится в документе.

 
При этом для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.
 
 

Произошел очередной обвал турецкой лиры

27.12.2021, 20:26 28976
АНКАРА. 27 ДЕКАБРЯ - Турецкая лира упала почти на 8% по отношению к доллару на фоне сохраняющейся обеспокоенности инвесторов денежно-кредитной политикой Турции, поднявшись более чем на 50% на прошлой неделе после миллиардов долларов государственных рыночных интервенций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс лиры упал почти на 8%, до 11,6 по отношению к доллару, в понедельник, сообщает Reuters.
 

Основное сопротивление обменному курсу находится на отметках 11,45 и 12,0, с уровнями поддержки 10,57 и 10,25", - говорится в ежедневном бюллетене QNB Invest.

 
На текущих уровнях валюта все еще на 35 процентов слабее, чем в конце прошлого года.
 
Казахстанцы активно скупают жилье в Турции. Только в этом месяце, по информации местных СМИ, квартиры на побережье Средиземного моря приобрели почти 300 наших соотечественников. Риелторы заявляют о десятках тысяч сделок с турецкой недвижимостью.
 
Граждане Турции сейчас испытывают настоящий экономический шок. За последний месяц местную валюту так лихорадило, что некоторые предприниматели даже приостановили все продажи, чтобы понять, на сколько им придется повышать цены на свою продукцию.
 

В Сиане действует полный локдаун

27.12.2021, 18:17 29866
СИАНЬ. 27 ДЕКАБРЯ - В Сиане действует полный локдаун. В выходные в городе зарегистрировано около 150 случаев заболевания коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", в Сиане провели три раунда тестирования всего населения. Уже в полностью закрытом городе продолжают ужесточать меры. С появлением дельта-штамма Китай практически в формате нон-стоп борется с локальными вспышками. Последняя, в городе Сиане, привела к введению полного локдауна в этом населённом пункте. 
 
В городе запустили новый раунд массового тестирования и до получения отрицательных результатов покидать свои дома вообще запрещено. Но, несмотря на высокие показатели инфицирования, Сиань справится со вспышкой к середине января, прогнозируют эксперты. 
 

В Сиане мы принимаем строгие профилактические меры, активно проводим ПЦР-тестирование, берём под контроль больных, чтобы в максимально короткие сроки локализовать вспышку. Думаю, к 20 января вирус будет полностью взят под контроль", - говорит медицинский эксперт, член Китайской инженерной академии Чжан Боли.

 
В Китае всё ещё реализуют политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. А с распространением по всему миру омикрон-штамма ведущие эпидемиологи страны предупреждают: меры ослаблять нельзя. В КНР уже зарегистрировали 9 случаев новой мутации. Омикрон вызывает опасения и из-за предстоящей в Китае Олимпиады. 
 

За исключением отдельных спортсменов и сопровождающих их официальных лиц, освобожденных от прививки по медицинским причинам, все участники зимних Олимпийских и Паралимпийских игр должны пройти полную вакцинацию не позднее, чем за 14 дней до приезда в Китай. Таким образом, они смогут быть освобождены от прохождения централизованного карантина. С учетом сложной эпидемиологической ситуации, в том числе связанной с распространением омикрон-штамма, мы особенно рекомендуем им получить бустерную дозу вакцины от COVID-19", - сообщает заместитель председателя оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Хань Цзыжун.

 

В супермаркете Томска загорелась пиротехника

26.12.2021, 09:28 37116
В супермаркете Томска загорелась пиротехника
Фото: astana.gov.kz
ТОМСК. 26 ДЕКАБРЯ - Во втором за минувший месяц гипермаркете "Лента" в Томске произошло возгорание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в здании на улице Пушкина. Как следует из публикуемых в соцсетях кадров, в магазине вновь загорелась пиротехника. Из помещения экстренно эвакуировали людей. На видео запечатлено, как во время "салюта" разбегаются посетители магазина. Неизвестно, есть ли пострадавшие, пишет РенТВ.
 
Предыдущий пожар в другой томской "Ленте" произошел 21 декабря. Из-за пожара из здания были эвакуированы более 200 человек. Как оказалось, причиной возгорания стал поджог - его устроил бывший сотрудник обслуживающей гипермаркет подрядной организации. Он пожаловался на то, что ему надоело работать. Позже выяснилось, что поджигатель состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемого арестовали.
 
В августе в Алматы из-за фейерверков загорелись горы. К моменту прибытия сотрудников ДЧС и парка горели сухая трава, кустарники и валежник. Лесники перекопали тлеющий валежник, пожарные проложили рукавную линию по крутому склону горы и произвели проливку.
 


 

В РФ планируют построить трассы из отходов

25.12.2021, 10:35 43271
МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ - В России для строительства федеральных дорог планируют массово использовать вторичные материальные ресурсы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий меморандум подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор, сообщает iz.ru.
 
Согласно меморандуму, к 2030 году применение отходов в строительстве дорог должно достичь 30%, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
 

В федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла" обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР", - сообщил он.

 
В том числе в стройке будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы, сказал Денис Буцаев.
 

С технической и природоохранной точек зрения вторичные ресурсы должны использоваться таким способом, чтобы не ухудшать эксплуатационные и экологические характеристики автомобильных дорог", - рассказали в правительстве России. 

 
Использование вторсырья актуальное направление повышения экономической эффективности дорожной деятельности, а также улучшения экологии, считаю в Росавтодоре.
 
По словам руководителя комиссии по стройматериалам общественного совета при Минстрое, президента ГК "Основа" Александра Ручьева, зарубежный опыт показывает, при строительстве дорог может быть использовано до 80-90% вторресурсов. При этом себестоимость строительства автотрасс может снизиться на десятки процентов.
 

На Украине вводят экологические штрафы

25.12.2021, 10:09 43321
КИЕВ. 25 ДЕКАБРЯ - Власти Украины утвердили размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, размер штрафа за причинение вреда природно-заповедному фонду будет зависеть от степени нанесенного ущерба.
 
Кабмин постановил, что один гриб, срезанный без разрешения, будет стоить 75 гривен (2,7 доллара). Сбор лечебных трав обойдется в 30 гривен (более 1 доллара) за цветок, сбор ягод - в 378 гривен (14 долларов) за килограмм, орехов - в 1 154 гривны (почти 43 доллара) за килограмм.
 
Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен (3 доллара) за одного карася до 12,5 тыс. гривен (более 460 долларов) за гибрид осетровых рыб. Даже за уничтожение жабы-ропухи придется заплатить 130 гривен (почти 5 долларов), озерные жабы дешевле - 14 гривен (0,5 долларов) за одну особь. Раздавленного жука-гноевика оценили в 22 гривны (0,8 долларов), богомола - в 58 гривен (более $1 доллара).
 
За несанкционированную охоту штрафы более серьезные. За оленя европейского браконьер заплатит 45,6 тыс. гривен (почти 1 700 долларов), за кабана - 30,4 тыс. (более 1,1 тыс. долларов), за бобра - около 8 тыс. (почти 300 долларов), лисицу - 7,2 тыс. (около 270 долларов). Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тыс. (420 долларов) до 50 тыс. гривен (1,85 тыс. долларов) из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (от 93 до 280 долларов).
 
Огромные штрафы ожидают тех, кто будет заниматься незаконной вырубкой деревьев. За дерево, срубленное в степной зоне, придется платить от 257 гривен до 18,3 тыс. гривен (почти 680 долларов), в зависимости от диаметра ствола. За повреждение растительности возрастом до пяти лет придется платить от 182,3 тыс. до 227,8 тыс. гривен (более 8,4 тыс. долларов) из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 тыс. до 273,4 тыс. гривен (10 тыс. долларов).
 
Отмечается, что постановление принято с целью обеспечения выполнения полномочий Государственной экологической инспекцией Украины, ее территориальными и межрегиональными органами. 
 
Сообщается, что при этом не указано, относится ли постановление к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Не указано также, кто должен давать разрешение на рыбную ловлю, сбор грибов и трав и охоту.
 

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