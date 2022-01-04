Главы государств, обладающих ядерным оружием, сделали совместное заявление

МОСКВА. 3 ЯНВАРЯ - Китай, Россия, Великобритании, США и Франция считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. В нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.
Подписавшиеся подтверждают важность противодействия ядерным угрозам и подчёркивают важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.
Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая наше обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем", - говорится в заявлении.
Каждый из лидеров пяти стран намерен сохранять и далее укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Также было заявлено об актуальности ранее сделанных заявлений о ненацеливании и подтверждено, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.
Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - сказано в тексте заявления.