Главы России, США и Франции сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху

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Москва. 1 октября. Kazakhstan Today -Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, передает Kazakhstan Today.

Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в совместном заявлении.

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