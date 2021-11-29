Система Orphus

Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане

28.11.2021, 20:30 41797
Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане
Фото: kenesh.kg
БИШКЕК. 28 НОЯБРЯ - Голосование на выборах депутатов парламента Кыргызстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все расположенные в стране избирательные участки работали сегодня в течение 12 часов.
 
Как пишет ТАСС, исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США.
 
Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов.
 
За ходом голосования в Кыргызстане следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.
 
Депутатов жогорку кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе: 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.
 
Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.
 

Комментарии

новости по теме

Врач объяснил причину смерти Александра Градского

28.11.2021, 18:40 49222
МОСКВА. 28 НОЯБРЯ - Российский пульмонолог Сергей Пурясев объяснил проблемы со здоровьем, которые испытывал Народный артист Александр Градский, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ночь на 28 ноября артиста не стало: у 72-летнего Градского случился инфаркт головного мозга, он же - ишемический инсульт. Как выяснила "Комсомольская правда", в больнице у певца одним из первых взяли анализ на COVID-19, который оказался отрицательным. А вот антитела у Александра Борисовича были и в больших количествах. В сентябре СМИ писали, что Градский тяжело переболел коронавирусом, и, хотя сам он о болезни не распространялся и продолжал работать, тест на антитела расставил все по местам.
 
Смерть мэтра обыватели тут же связали с перенесенным COVID-19. Последние несколько эфиров "Голоса", как отмечали зрители, Градский выглядел неважно: было заметно, что наставнику порой тяжело говорить. Похвастаться крепким здоровьем Александр Борисович не мог и до COVID-19: у него болело сердце, отказывали ноги. Маэстро продолжал курить, несмотря на предостережения медиков. Сказывался не только возраст, но и лишний вес. Как рассказывал сам Градский, раньше он легко сбрасывал лишние килограммы, но с годами перестал обращать на это внимание. Последний раз артист худел в 2013 году: к началу второго сезона "Голоса" он сбросил 31 килограмм, но вскоре все они вернулись на место.
 
Пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных.
 

В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов - почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее, он продолжал работать, несмотря на риск инсульта", - добавил медик.

 
По словам доктора, увидев Градского в последних эфирах "Голоса", он сразу понял, что артист серьезно болен.
 

Серьезное поражение легких было налицо: он задыхался, даже не мог говорить. Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия - так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах: оксигенации, системах с янтарной кислотой, которая улучшает клеточное дыхание, и т.д. Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов. Например, в Европе есть хорошее правило дружить с врачом, иметь семейного доктора. А у нас даже нет понятия "домашний врач" - люди не хотят чувствовать себя немощными, обязанными кому-то. И это приводит к трагедиям", - сообщил Пурясев.

 
Известно, что дома Александр Борисович пользовался кислородным концентратором. Именно это больше всего насторожило пульмонолога.
 

Кислородный концентратор - это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, - объяснил доктор Пурясев. - Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Они не могут даже нормально поесть. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов. Ну какая работа, если человеку тяжело дышать?"

 
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Фамилию Градский (урожденный Фрадкин) взял в 1963 году после смерти матери, в память о ней. Градский - заслуженный деятель искусств России (1997) и народный артист России (1999). Художественный руководитель театра "Градский Холл". 
 

Врач вводил желающим самодельную вакцину в аэропорту Любека

28.11.2021, 18:10 53488
ЛЮБЕК. 28 НОЯБРЯ - Профессор медицины Винфрид Штёккер, которого подозревают в ФРГ в нарушении закона о лекарственных средствах, устроил акцию вакцинации от коронавируса в аэропорту Любека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Власти города Любека в субботу, 27 ноября, прервали акцию по вакцинации желающих препаратом, который, судя по всему, не имел официальной регистрации. Речь идет о вакцине от коронавируса, созданной местным врачом и предпринимателем, профессором медицины Винфридом Штёккером, которому принадлежит аэропорт Любека. Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах, пишет Deustche Welle.
 
В апреле 2020 года немецкие СМИ, в том числе журнал Der Spiegel, рассказали историю профессора Штёккера, разработавшего в своей лаборатории вакцину от COVID-19. Изначально он тестировал препарат на себе, друзьях и членах семьи, позже сделать прививку согласились несколько десятков добровольцев.
 
В начале сентября 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области. Штёккер попросил расширить испытания, чтобы подтвердить эффективность препарата, однако в ответ институт обратился в прокуратуру.
 
27 ноября в принадлежащем Штёккеру аэропорту Любека, где и проходила акция вакцинации, собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.
 
По словам самого Штёккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Разработанная профессором медицины вакцина сравнима с той, которую применяют против гепатита А и В. Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в ЕС в настоящее время рассматривает регулятор EMA.
 
Поскольку антиген, в отличие от используемых в мРНК- и векторных вакцин, размножается не в организме человека, а в лабораторной пробирке, "можно не опасаться бесконтрольного распространения в организме человека внедренной в него посторонней генетической информации", поясняет немецкий врач.
 
Винфрид Штёккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска. Кроме того, как указывает в своем блоге ветеринар из Австрии Петра Фальб, Штёккер не предоставил информации о возможном загрязнении его вакцины посторонними вирусами или микоплазмами, что ставит под угрозу здоровье добровольцев.
 
По данным изобретателя, его препарат эффективен на 97%. Однако эти выводы были получены лишь на основе серологических тестов, согласно которым его пробанды вырабатывали антитела к вирусу SARS-CoV-2. Полноценных клинических исследований препарата не проводилось. К тому же пока вакцина не получила отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.
 
В 1987 Штёккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штёккер продал Euroimmun американского концерну PerkinElmer за 1,2 млрд евро.
 

Глава МИД Венгрии прокомментировал миграционный кризис Евросоюза и отношения России с НАТО

28.11.2021, 16:25 43579
Глава МИД Венгрии прокомментировал миграционный кризис Евросоюза и отношения России с НАТО
Фото: trend.az
МОСКВА. 28 НОЯБРЯ - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал ряд важных политических вопросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В интервью телеканалу RT Сийярто назвал большим лицемерием декларируемые в публичном пространстве заявления об изменениях в миграционной политике Евросоюза.
 
По словам министра, когда дело доходит до "невероятно ответственных заявлений по ситуации в Афганистане или в Средиземноморье, возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, остается неизменной".
 

Если вы посмотрите на документы и заявления новой правительственной коалиции Германии, вы увидите, что все это в высшей степени про миграцию", - добавил он.

 
Сийярто выразил убежденность, что вопросы миграции - неотъемлемая часть суверенитета. "Когда вы можете решить, кому разрешить въехать на территорию страны. И это ваше суверенное право решать, с кем вы готовы жить вместе, а с кем нет", - резюмировал он.
 
Кроме того, Сийярто заявил, что ни одна из западноевропейских стран не хотела бы открытого противостояния между Россией и НАТО, а Запад сделает все возможное, чтобы этого избежать
 

Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен", - сказал он.

 
Глава венгерского дипведомства указал, что Венгрия как член Североатлантического альянса имеет ряд обязательств, которые должна выполнять. И в то же время он отметил, что Будапешт всегда будет делать "все возможное, чтобы избежать и предупредить любой такого рода конфликт между Россией и НАТО". "Мы живем здесь, в Центральной Европе, мы знаем, как это ощущается, когда конфликт между Россией, Советским Союзом в свое время, Востоком и Западом назревает".
 
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, предпринимают попытки попасть на территорию Польши. 16 ноября мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками, в ответ на это те применили слезоточивый газ, с помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для их временного пребывания. При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на территории республики находятся от 2 тыс. до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.
 
Петер Сийярто также отметил, что его западноевропейские коллеги высоко оценивают эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но только в личном разговоре.
 

Когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они всегда мне говорят, что они знают, что российская вакцина ["Спутник V"] очень эффективна и хорошо работает. <...> При личном разговоре они все так говорят, однако на публике они ведут себя совершенно иначе", - поделился политик.

 
Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерскими инстанциями, после чего его начали применять для вакцинации населения.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов