Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

МОСКВА. 3 ОКТЯБРЯ - Госдума на заседании 3 октября ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
2 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о присоединении новых регионов. Основаниями для принятия являются результаты референдумов, прошедших в этих регионах с 23 по 27 сентября, декларации об их независимости, предложения о принятии в состав России и договоры между ними и Россией, сообщает РБК.
Совет Федерации соберется по поводу документов 4 октября. После подписания президентом в статью 65 Конституции будут внесены поправки с указанием наименований регионов.
Напомним, 30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
26 сентября в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали референдумы в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.