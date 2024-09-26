25.09.2024, 17:10 6141
Госдума России приняла закон о запрете усыновления детей для стран, где разрешена смена пола
Отказ в усыновлении коснется граждан нескольких десятков стран
Фото: duma.gov.ru
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Москва. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который запрещает усыновлять детей из РФ гражданам стран, в которых разрешена смена пола.
Это решение направлено на защиту детства и традиционных ценностей. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов госдумы. Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола", - цитирует iz.ru председателя госдумы РФ Вячеслава Володина.
Он уточнил, что отказ в усыновлении коснется граждан нескольких десятков стран.
Ранее, 17 сентября, комитет госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете усыновления детей из России для ряда стран.
Сам запрет был предложен Володиным еще 19 июня. Он обратил внимание, что в ряде европейский стран, включая Австрию, Эстонию, Германию, Исландию, Италию, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словению и Швейцарию, отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в восьми государствах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних.
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25.09.2024, 16:31 7266
Китай запустил межконтинентальную баллистическую ракету в Тихом океане
Испытание ракеты входило в ежегодный план учений НОАК и было направлено на проверку возможностей и характеристик оружия
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Пекин. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ракетные войска НОАК сегодня утром успешно запустили баллистическую ракету с учебной боеголовкой, которая точно упала в запланированный район акватории Тихого океана.
В Министерстве обороны КНР сообщили, что испытание ракеты входило в ежегодный план учений НОАК и было направлено на проверку возможностей и характеристик оружия, а также уровня подготовки войск. Соседние страны были уведомлены заранее о ракетном запуске, информирует издание bigasia.ru.
Ракетные войска НОАК располагают сейчас несколькими типами межконтинентальных баллистических ракет, включая DF-31AG, DF-5B и DF-41. Также военно-морские силы Китая имеют на вооружении баллистическую ракету подводного базирования JL-2 баллистическую ракету в Тихом океане.
25.09.2024, 12:23 9931
В России выявили два случая заболевания новым вариантом коронавируса
В Ростовской области и в Уфе зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC
Фото: pixabay
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Москва. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В России выявили два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзором в постоянном режиме осуществляется молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России. (...) Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC, в Ростовской области и в Уфе", - информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что XEC - это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних вариантов FLiRT омикрона. Симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения.
22.09.2024, 15:34 26901
Свыше 50 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Иране
Фото: Anadolu
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Тегеран. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 50 человек погибли и десятки оказались в ловушке после одного из самых смертоносных взрывов на угольной шахте в Иране, сообщает Aljazeera.
По его данным, взрыв на шахте унес жизни по меньшей мере 51 человека. Ранения получили 20 человек, сообщило иранское государственное телевидение, добавив, что несколько рабочих все еще остаются в ловушке.
Взрыв произошел из-за утечки метана на угольной шахте, которой управляет компания Madanjoo в Табасе, примерно в 540 км (335 милях) к юго-востоку от столицы Тегерана, сообщило в воскресенье информационное агентство IRNA.
На момент взрыва в шахте работали по меньшей мере 69 человек.
В одном из блоков шахты спасательная операция завершена. 30 шахтеров погибли и 17 получили ранения. Сейчас идет спасательная операция в блоке C. Губернатор провинции Южный Хорасан Али Акбар Рахими сообщил, что плотность метана в блоке высокая и операция займет около 3-4 часов.
Напомним, в прошлом году в Казахстане в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
21.09.2024, 11:39 35756
Стало известно о раздаче пейджеров членам "Хезболлы" за часы до взрывов
Один из членов "Хезболлы" получил новый пейджер за день до того, как он взорвался
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Бейрут. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - "Хезболла" продолжала раздавать своим членам пейджеры за несколько часов до взрывов. Движение тщательно проверяло устройства, в том числе сигнализацией в аэропортах и сканерами.
Ливанская "Хезболла" раздавала своим членам пейджеры за несколько часов до того, как они массово взорвались, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
По словам одного из источников издания, один из членов "Хезболлы" получил новый пейджер за день до того, как он взорвался, взрыв произошел, когда устройство еще находилось в коробке.
По данным агентства, "Хезболла" с 2022 года проверяла пейджеры после того, как они прибывали в Ливан. Проверки производились и в аэропортах с целью убедиться, что на устройства не отреагирует сигнализация.
Проверки производились не потому что у группировки были подозрения относительно пейджеров: это было обычной процедурой для любого оборудования. Основной ее целью было обнаружение любых признаков наличия в устройствах взрывчатки или механизмов слежения.
Источники подтвердили, что в пейджерах была заложена взрывчатка PETN (пентаэритриттетранитрат) весом до трех граммов в каждом. Один из источников в службе безопасности отметил, что взрывчатку было очень сложно обнаружить "каким-либо устройством или сканером".
В ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что риск дальнейшей эскалации насилия представляет серьезную угрозу для Ливана, Израиля и всего региона.
Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока. Решительно осуждаем эту беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан", - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.
Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.
Позднее местные СМИ сообщили о взрывах радиостанций ICOM, принадлежащих членам "Хезболлы", также взрывались скутеры и автомобили с новейшей электроникой.
20.09.2024, 18:23 41826
Израиль нанес удар по Бейруту
По данным Минздрава Ливана, погибли по меньшей мере восемь человек, 59 пострадали
Фото: instagram/idf
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Бейрут. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Армия обороны Израиля сообщила о точечном ударе по столице Ливана Бейруту.
Операция не подразумевает никаких изменений в инструкциях от командования тыла", - информирует РБК со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Израиля.
Как сообщает Аl Jazeera, дым поднимается над южным пригородом ливанской столицы Дахия, где предположительно расположены объекты шиитской группировки "Хезболла". Ливанский телеканал Al Mayadeen информирует о том, что взрывы прогремели в южном пригороде столицы, после того как израильский беспилотный летательный аппарат выпустил ракеты.
По информации армейского радио Израиля, целью удара израильских военных был Ибрагим Акил - командующий операциями и один из ключевых лидеров группировки. Власти США ранее объявили награду в $7 млн за информацию о нем, поскольку, по данным Вашингтона, он был причастен к захвату заложников в Ливане, среди которых были американцы, и взрыву в посольстве США в Бейруте в 1980-е. По данным Минздрава Ливана, погибли по меньшей мере восемь человек, 59 пострадали.
Отмечается, что обстановка на израильско-ливанской границе обострилась после того, как 17 - 18 сентября в различных частях Ливана, включая Бейрут, взорвались пейджеры, рации и другие портативные устройства, принадлежавшие членам "Хезболлы". Израиль официально не прокомментировал свою причастность, однако вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против "Хезболлы", в том числе способные повлечь за собой полномасштабную войну. Галант также заявил о начале новой фазы войны.
С 19 сентября ЦАХАЛ и "Хезболла" обмениваются ударами в приграничных районах. Израильская армия отчиталась об уничтожении за сутки порядка 100 пусковых установок и объектов группировки, "которые были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории". Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла назвал взрывы пейджеров актом терроризма и объявлением войны.
30 июля ЦАХАЛ также нанесла удар по южному пригороду Бейрута, ликвидировав одного из самых высокопоставленных оперативников "Хезболлы" Фуада Шукра. Операция стала ответом на ракетный удар группировки по футбольному полю в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате погибли 12 детей из общины друзов.
19.09.2024, 11:13 51916
Дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой во Франции
Власти заявляли, что компания "является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии"
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Париж. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дом главы поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров оказалось казармой для французских жандармов.
Адрес компании BAC Consulting Kft в Будапеште, которую связывают со взрывами пейджеров в Ливане, ведет к небольшому почтовому офису, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Уточняется, что тайваньская Gold Apollo, бренд которой был указан на пейджерах, использованных при взрыве, утверждает, что это официальный адрес будапештской фирмы BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo. Однако женщина из будапештского офиса рассказала, что единственным признаком присутствия BAC являются ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией.
Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов. Власти заявляли, что компания "является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии", - информирует издание.
Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности сообщал, что речь идет о модели пейджера AP924, он может принимать и отображать текстовые сообщения, но не может использоваться для звонков.
Глава Gold Apollo Сюй Чинг-Куан рассказал, что был озадачен, когда два года назад BAC запросила лицензию на производство AR-924.
Владелица будапештской фирмы Кристиана Розария Барсонь-Арчидиаконо отвергла обвинения, заявив, что ее компания не производит пейджеры, а является всего лишь посредником.
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.
Хезболла" возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.
18.09.2024, 20:25 58616
Вслед за пейджерами: в Ливане начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
На улицах Бейрута много машин скорой помощи
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Бейрут. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в результате взрывов пейджеров, принадлежащих членам "Хезболлы", ранения получили свыше 3 тыс. человек. 18 сентября в Ливане начали взрываться радиостанции, ноутбуки и скутеры, на улицах Бейрута много машин скорой помощи, сообщает РБК со ссылкой на Almayadeen и Al Jazeera.
На этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам "Хезболлы" радиостанции ICOM. Об этом же сообщает иранский телеканал Press TV.
Израильское издание The Jerusalim Post пишет, что первые сообщения о новой волне взрывов появились в тот момент, когда проходили похороны четырех членов "Хезболлы". Церемония транслировалась в прямом эфире в соцсети Х, однако неожиданно оборвалась.
Турецкая Yeni Şafak также сообщает, что помимо раций в Ливане взрываются скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Al-Hadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.
18.09.2024, 11:02 60836
"Моссад" мог заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров с Тайваня - Reuters
План со взрывом устройств прорабатывался много месяцев
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Бейрут. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Израильская разведка "Моссад" могла заложить взрывчатку в 5 тысяч заказанных "Хезболлой" пейджеров, произведенных на Тайване.
По словам источника агентства Reuters в ливанских силах безопасности, пейджеры производила тайваньская компания Gold Apollo, информирует РБК.
В самой компании опровергли Reuters эту информацию и сообщили, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать ее бренд. Об этом же заявил основатель Gold Apollo Сюй Чинг-Куан.
Между тем высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности сообщил, что речь идет о пейджерах модели AP924: они способны принимать и отображать текстовые сообщения по беспроводной связи. Совершать телефонные звонки с такого устройства нельзя.
Источники рассказали агентству, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.
Напомним, пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным Минздрава страны, пострадали 4 тысяч человек, еще 11 погибли. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов "Хезболлы" потеряли зрение из-за взрывов.
Хезболла" возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала "справедливый ответ откуда не ждали". Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.
По сведениям Sky News Arabia, пейджеры были перехвачены "Моссадом" и начинены взрывчатым веществом PETN, которое сдетонировало при дистанционном нагревании аккумуляторов.
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