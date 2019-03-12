Граждане более 30 стран погибли при крушении пассажирского лайнера в Эфиопии

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Граждане более 30, включая троих россиян, стали жертвами авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта. Самолёт Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, передает Kazakhstan Today.

На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Причина крушения пока неизвестна, пишет RT

Среди погибших граждане более 30 стран, включая троих россиян, сообщили представители компании в ходе пресс-конференции. Глава Ethiopian Airlines Group подтвердил, что в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Заведующий консульским отделом российского посольства в Эфиопии Рашид Умяров в эфире телеканала "Россия 24" также подтвердил эту информацию. "На борту Ethiopian Airlines (рейс 302, который вылетел сегодня утром из Аддис-Абебы в Кению) находились три российских пассажира", - заявил Умяров.

Заведующий консульским отделом российского посольства в Кении Олег Кипоренко сообщил РИА Новости, что погибшие были туристами.

Как пишет Би-Би-Си , помимо трех россиян, на борту самолета было 32 кенийца, 18 канадцев, восемь американцев и семь граждан Великобритании.

Вечером 10 марта парламент Эфиопии принял решение объявить понедельник, 11 марта, днем национального траура - как написал в "Твиттере" премьер-министр Абий Ахмед Али, "в память о гражданах всех стран, погибших в этой трагедии".





По данным отечественных СМИ, на борту самолета не было граждан Казахстана.

Напомним, выполнявший рейс ET302 из Аддис-Абебы в Найроби лайнер потерпел крушение утром в воскресенье, 10 марта. В авиакомпании рассказали, что самолёт Boeing 737 MAX 8 с регистрационным номером ET-AVJ пропал с радаров в 08.44 по местному времени (совпадает с московским) - через шесть минут после вылета из международного аэропорта столицы Эфиопии. Лайнер разбился в районе города Бишофту (Дэбрэ-Зэйт) в нескольких десятках километров к юго-востоку от Аддис-Абебы.

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