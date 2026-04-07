06.04.2026
Гражданина Франции казнили в Китае за наркоторговлю
Первоначально подсудимый получил пожизненный срок, но в 2010 году суд заменил его на смертную казнь
Пекин. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 апреля Китай подтвердил казнь французского гражданина, приговоренного к смертной казни в 2010 году за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.
В Китае казнили гражданина Франции, осужденного за наркоторговлю. Речь идет о 62-летнем Чане Тао Фуми, приговор которому был приведен в исполнение после длительного пребывания в заключении.
По данным агентства, он был арестован еще в 2005 году в числе десятков подозреваемых по делу о наркосети. Первоначально подсудимый получил пожизненный срок, но в 2010 году суд заменил его на смертную казнь. Его признали виновным в участии в крупной операции по производству и распространению метамфетамина стоимостью около $15 млн.
Посольство КНР во Франции выпустило официальное заявление, в котором подчеркнуло, что в Китае не делают различий по гражданству и применяют закон ко всем одинаково.
06.04.2026
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту КТК в Новороссийске
Москва. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате атаки беспилотников повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщает РБК.
В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ.
Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК - энергетическим компаниям из США и Казахстана.
Кроме того, сообщается, что повреждена и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая частные и многоквартирные жилые дома. Ранены мирные жители, среди них дети.
Напомним, в конце ноября прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшая эксплуатация была невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших не было. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.
Каспийский трубопроводный консорциум - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Сроки и объемы ремонтных работ из-за повреждения последнего пришлось изменить.
Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. тонн нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.
МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК. В феврале посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море.
02.04.2026
С космодрома на мысе Канаверал стартовала первая за полвека пилотируемая миссия к Луне
Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направится к Луне в рамках миссии Artemis II, сообщает РБК.
Это первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17 в декабре 1972 года и первый - за пределы низкой околоземной орбиты более чем за полвека.
Запуск планировался на 18.24 по времени Восточного побережья США (2 апреля 01.24 мск), однако задержался на 10 минут. Спустя примерно 8 минут после старта Orion вышел на околоземную орбиту.
Задача миссии Artemis II - облет Луны, совершать посадку на поверхность спутника Земли корабль не будет. Длительность миссии - примерно 10 дней.
В экипаже Artemis II четыре человека: три астронавта США и один канадец.
Командир Рид Уайзман. Он уже летал на МКС и провел в космосе более 165 дней, а также возглавлял офис астронавтов NASA.
Пилот Виктор Гловер. Провел в космосе 168 дней в составе SpaceX Crew-1.
Специалист миссии Кристина Кох - одна из самых опытных астронавтов NASA, установила рекорд по самой длительной одиночной космической миссии женщины - 328 дней.
Специалист миссии Джереми Хансен из Канадского космического агентства.
Это вторая миссия лунной программы NASA Artemis и первая в ее рамках с экипажем на борту, но без высадки на поверхность. Запуск миссии неоднократно откладывался: вначале совершить полет планировалось в 2023 году, но сроки последовательно сдвигались. В случае успеха, по плану, в 2027 году будет запущена миссия Artemis III, в ходе которой на низкой околоземной орбите отработают системы лунного корабля. В ходе миссии Artemis IV, намеченной на 2028 год, планируется высадка астронавтов на поверхность Луны. Миссии Artemis V и Artemis VI должны положить начало строительству лунной базы на Южном полюсе Луны.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости возвращения России к организации миссий на другие планеты и возобновления лунной программы. Президент тогда также заявил, что освоение космоса должно стать гораздо "более значимым фактором национального развития". Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый в 2024 году заявил, что Россия планирует построить и начать использовать космическую обсерваторию на Луне к середине 2030-х годов. На тот момент глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказывал, что Россия и Китай вместе планируют доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку на рубеже 2033-2035 годов.
В августе 2023 года Россия запустила станцию "Луна-25" с космодрома Восточный. Она вышла на орбиту спутника и должна была совершить посадку в конце месяца. 20 августа Роскосмос сообщил, что аппарат потерпел крушение, столкнувшись с Луной.
30.03.2026
В ФНС разъяснили ситуацию двойного налогообложения "удаленщиков"
Доход физлица, работающего удаленно из России на казахстанского работодателя, облагается налогом только в России
Москва. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан собираются провести консультации по теме двойного налогообложения дистанционных работников, сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Юлия Шепелева в интервью РБК.
Сказать, что это массовая проблематика, я не могу. Тем не менее мы с коллегами из Казахстана планируем буквально в ближайшее время провести взаимные консультации по этому вопросу", - указала она.
Прошлым летом ФНС начала рассылать россиянам, получавшим доходы в Казахстане, уведомления с требованием оплатить НДФЛ по полной ставке. При этом в Казахстане их заработок уже облагался ИПН. В ФНС заявили, что проводят "контрольные мероприятия".
Если говорить о разграничении прав стран - кто, где и как должен удерживать налог, то в соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Казахстаном (так же, как и в других СИДН) данные нормы закреплены в статье 15, отметила Шепелева.
Они говорят о том, что если физическое лицо работает из России удаленно, а работодатель - налоговый резидент Казахстана, то все доходы, которые идут в адрес нашего налогового резидента, должны облагаться только в России. В некотором роде это льгота, освобождение от налогообложения в государстве работодателя. Казахстан, как и Россия, взял на себя обязательство эту льготу предоставлять. Ровно то же самое делаем и мы", - сказала она.
Если в Казахстане налоговый агент - работодатель произвел удержание налога, это могло произойти в трех случаях, сказала Шепелева. Первый: налоговый резидент не предоставил там сертификат, что он налоговый резидент России. Второй: работа на самом деле выполнялась в Казахстане. Третий случай: во внутреннем законодательстве страны может быть прописано, что сначала налог удерживается, а потом возвращается при предоставлении пакета документов.
В любом случае, если вы считаете, что налог в другой стране - участнице СИДН удержан излишне, вы должны обращаться именно в ту страну за возвратом налога, потому что здесь мы не можем предоставить зачет", - указала Шепелева.
Если же произошла "экстремальная ситуация" и налоговый резидент России не приезжал в другую страну, там не работал (выполнял свои функции удаленно), но ему все равно говорят, что он не имеет права на возврат налога, то существует взаимосогласительная процедура между государствами.
Такая процедура инициируется лицом, которое обращается в компетентный орган с заявлением, что его доход был обложен неправильно, то есть не в соответствии с СИДН. Тогда уже компетентные органы двух стран (страны резидентства и страны, где был удержан налог) начнут консультироваться между собой, почему произошло двойное налогообложение. В России таким компетентным органом является Министерство финансов", - сказала Шепелева.
28.03.2026
Хуситы объявили о первой атаке на Израиль после начала войны в Иране
Удары продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели
Сана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Йеменские хуситы атаковали объекты Израиля при помощи баллистических ракет. Об этом заявил представитель повстанцев бригадный генерал Яхья Сариа, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera.
Как отмечает издание, это первые удары группировки после начала США войны с Ираном в конце февраля.
Удары будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, как указано в предыдущем заявлении вооруженных сил, и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления", - цитирует издание Сариа.
Накануне, 27 марта, генерал выступил с заявлением, в котором подчеркнул готовность вступлений йеменских повстанцев в войну с Израилем.
Мы подтверждаем, что готовы к прямой военной интервенции", - сказал он, добавив, что хуситы начнут боевые действия, если к США и Израилю в борьбе с Ираном присоединятся новые сторонники или если Красное море будет использовано для "враждебных операций" против Ирана.
Армия обороны Израиля утром субботы сообщила в телеграм-канале, что системы противовоздушной обороны страны перехватывают ракеты из Йемена.
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Системы противовоздушной обороны работают в режиме перехвата", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Ранее, 15 марта, хуситы пригрозили закрыть для США и Израиля Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море. Хуситы регулярно атакуют торговые суда в проливе и берут взятки за проход через него. Само движение отрицает факт взяточничества.
РБК отмечает, Баб-эль-Мандебский пролив - это стратегически важный морской путь между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).
Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
В условиях обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
26.03.2026
Турция сообщила об атаке на танкер ALTURA в Черном море
Судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что танкер ALTURA был атакован в Черном море.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали танкер ALTURA в Черном море у берегов Турции, судно повреждено, экипаж запросил помощь, сообщает РИА Новости.
Нет, речь не о БПЛА, вероятнее всего, удар был нанесен безэкипажным катером, причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести из строя судно. Специалисты выяснят, что произошло на самом деле, в любом случае зафиксирован взрыв после внешнего воздействия. Проблем со здоровьем экипажа нет, все они турки. Мы направили специалистов на место происшествия", - заявил министр.
Министр уточнил, что судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой. При этом турецкие власти пока не выяснили, какая компания владеет танкером. Министр подтвердил, что у судна повреждены мостик и машинное отделение.
24.03.2026
В Колумбии при крушении военно-транспортного самолета погибли более 60 человек
Причины катастрофы пока не установлены
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 66 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в районе Пуэрто-Легисамо в Колумбии, сообщает РИА Новости.
На данный момент подтверждено 66 погибших после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо. 58 из них - из Национальной армии, 6 - из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 - из Национальной полиции", - говорится в сообщении радиостанции Caracol.
В понедельник, 23 марта, военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо, департамент Путумайо. Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование. На борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих.
Ранее в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет Bombardier CRJ-900, следовавший из канадского Монреаля, столкнулся с пожарной машиной при посадке. Оба пилота самолета погибли, 41 человек пострадал, девять из них получили тяжелые травмы.
24.03.2026
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Техасе
Вашингтон. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в американском городе Порт-Артуре, штат Техас, произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
В настоящее время жителям западной части города Порт-Артура рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero", - говорится в сообщении полиции.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность нагревательного блока. Шериф округа Джефферсон Зина Стивенс заявила, что специалисты ведут проверку оборудования и оценивают масштаб повреждений. Представители компании Valero подтвердили, что все сотрудники предприятия живы и находятся в безопасности, информирует РБК.
23.03.2026
Самолет врезался в пожарную машину в Нью-Йорке
Столкновение произошло при посадке
Нью-Йорк. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке самолет Bombardier CRJ-900, следовавший из канадского Монреаля, столкнулся с пожарной машиной при посадке, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Оба пилота самолета погибли, 41 человек пострадал, девять из них получили тяжелые травмы. Всего на борту CRJ-900 находились 72 пассажира и четыре члена экипажа из Монреаля. Рейс выполняла авиакомпания Air Canada Express (ее оператор - Jazz Aviation)", - пишет издание.
Столкновение произошло на скорости 39 км/ч. На кадрах видно, что самолет получил серьезные повреждения носовой части.
