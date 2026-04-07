Гражданина Франции казнили в Китае за наркоторговлю

На борту корабля Orion четыре астронавта. За 10 дней они должны облететь Луну и вернуться на Землю. Это первая пилотируемая миссия к Луне со времен программы "Аполлон", она должна проложить путь к созданию лунной базы

Фото: NASA|X

Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направится к Луне в рамках миссии Artemis II, сообщает РБК.





Это первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17 в декабре 1972 года и первый - за пределы низкой околоземной орбиты более чем за полвека.





Запуск планировался на 18.24 по времени Восточного побережья США (2 апреля 01.24 мск), однако задержался на 10 минут. Спустя примерно 8 минут после старта Orion вышел на околоземную орбиту.





Задача миссии Artemis II - облет Луны, совершать посадку на поверхность спутника Земли корабль не будет. Длительность миссии - примерно 10 дней.





В экипаже Artemis II четыре человека: три астронавта США и один канадец.





Командир Рид Уайзман. Он уже летал на МКС и провел в космосе более 165 дней, а также возглавлял офис астронавтов NASA.





Пилот Виктор Гловер. Провел в космосе 168 дней в составе SpaceX Crew-1.





Специалист миссии Кристина Кох - одна из самых опытных астронавтов NASA, установила рекорд по самой длительной одиночной космической миссии женщины - 328 дней.





Специалист миссии Джереми Хансен из Канадского космического агентства.





Это вторая миссия лунной программы NASA Artemis и первая в ее рамках с экипажем на борту, но без высадки на поверхность. Запуск миссии неоднократно откладывался: вначале совершить полет планировалось в 2023 году, но сроки последовательно сдвигались. В случае успеха, по плану, в 2027 году будет запущена миссия Artemis III, в ходе которой на низкой околоземной орбите отработают системы лунного корабля. В ходе миссии Artemis IV, намеченной на 2028 год, планируется высадка астронавтов на поверхность Луны. Миссии Artemis V и Artemis VI должны положить начало строительству лунной базы на Южном полюсе Луны.





В апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости возвращения России к организации миссий на другие планеты и возобновления лунной программы. Президент тогда также заявил, что освоение космоса должно стать гораздо "более значимым фактором национального развития". Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый в 2024 году заявил, что Россия планирует построить и начать использовать космическую обсерваторию на Луне к середине 2030-х годов. На тот момент глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказывал, что Россия и Китай вместе планируют доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку на рубеже 2033-2035 годов.





В августе 2023 года Россия запустила станцию "Луна-25" с космодрома Восточный. Она вышла на орбиту спутника и должна была совершить посадку в конце месяца. 20 августа Роскосмос сообщил, что аппарат потерпел крушение, столкнувшись с Луной.