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Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Иран нанес ракетный удар по двум объектам США на территории Ирака, передает Kazakhstan Today.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что приблизительно в 17.30 по времени восточного побережья США 7 января (01.30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке, пишет ТАСС

Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Журнал News week со ссылкой на источники в иракской разведке сообщил, что удар по двум используемым США военным базам в Ираке был нанесен с применением как баллистических, так и крылатых ракет.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад уничтожено несколько американских самолетов.

По информации CNN, пострадали несколько иракцев. Телеканал Sky News Arabia сообщает о погибшем офицере вооруженных сил Ирака и пятерых пострадавших.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, проинформировал телеканал Press TV.

Операция носила название "Мученик Сулеймани", говорится в официальном заявлении КСИР. Любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке, добавили в КСИР.

Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это. Накануне стало известно, что парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

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