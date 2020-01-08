Иран признал Пентагон террористической организацией

Тегеран. 7 января. Kazakhstan Today - Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией, передает Kazakhstan Today.

Согласно тексту соответствующего закона, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана, КСИР)] Касема Сулеймани", пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Законопроект поддержали 228 депутатов. Всего в голосовании в меджлисе приняли участие 238 народных избранников.

Между тем Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами Касема Сулеймани, заявил секретарь Совбеза Али Шамхани.

На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести [за убийство Сулеймани]", - приводит его слова агентство Fars. Шамхани добавил, что "даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США".

По его словам, "американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана". "Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать", - отметил секретарь Совбеза.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани . Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

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