Израиль осуществил диверсию на объекте в Иране - NYT

Нью-Йорк. 6 июля. Kazakhstan Today - Причиной пожара на предназначенном для производства центрифуг объекте в Натанзе на прошлой неделе была организованная Израилем диверсия с применением взрывного устройства. Такое утверждение источника газеты The New York Times приводится в материале, опубликованном в воскресенье, передает Kazakhstan Today.

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг, сообщает РИА "Новости" .

Анонимный источник в разведке одной из стран Ближнего Востока заявил газете NYT, что Израиль установил внутри объекта мощное взрывное устройство. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил изданию, что кто-то применил взрывчатку.

По версии газеты, некий военнослужащий из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) также подтвердил ее журналистам, что на объекте в Натанзе 2 июля сработало взрывное устройство, пишет ТАСС

NYT констатирует, что не располагает возможностью проверить утверждения о причастности Израиля к произошедшему. Газета не поясняет, как именно взрывное устройство попало на территорию объекта. В материале отмечается, что официальные лица Израиля в воскресенье не дали однозначного ответа на вопрос о том, организовала ли эта страна диверсию в Иране.

По данным издательства, в результате взрыва была разрушена большая часть наземных помещений, где расположены новые центрифуги. Однако издание допускает, что происшествие могло быть и результатом промышленной аварии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства