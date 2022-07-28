Какие изменения ожидают договор о ЕАЭС

МОСКВА. 27 ИЮЛЯ - Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект третьего большого протокола, включающий изменения в договор о Евразийском экономическом союзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Теперь документ будет направлен в страны ЕАЭС на внутригосударственное согласование, сообщает БЕЛТА.
Проект третьего большого протокола нацелен на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, уточнение терминологии, наделение органов союза рядом полномочий в части технического регулирования, фитосанитарных мер, госзакупок, а также реализацию стратегии 2025 года", - прокомментировал решение член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
В частности, договор о ЕАЭС предлагается дополнить нормами, касающимися экстренных фитосанитарных мер.
Такие меры будут применяться в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов союза и представляющих угрозу фитосанитарной безопасности", - пояснили в ЕЭК.
Также статью договора о ЕАЭС, касающуюся политики в сфере защиты прав потребителей, планируется дополнить пунктами о разработке программы совместных действий в сфере защиты прав потребителей.
Кроме того, изменения коснутся протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к договору о ЕАЭС). Предполагается дополнить его положением о взаимном признании электронной цифровой подписи для участия поставщиков в госзакупках в электронном формате", - добавили в ЕЭК.