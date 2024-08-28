В Германии предполагают, что США координировало задержание Дурова

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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, 26 августа выразил мнение, что за задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ответственность несет правительство США, - Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, 26 августа выразил мнение, что за задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ответственность несет правительство США, сообщает издание "Известия".





Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. (Хештэг. - Прим. ред.) "Свободу Павлу". Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это", - написал он в соцсети X (бывш. Twitter).





Он также добавил, что только минюст "ненормального" хозяина Белого дома Джо Байдена станет применять столь "грязные" юридические методы.





Напомним, основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Команда Telegram заявила, что платформа соблюдает все законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 августа подчеркнула, что Москва будет следить за тем, как международные организации проявят бдительность касательно охраны прав человека и гарантии свободы слова.





Прокуратура Франции предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в 12 преступлениях. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал о том, что решение о задержании Дурова не было политическим. Более того, он также добавил, что в соцсетях якобы распространяется ложная информация о причинах задержания.