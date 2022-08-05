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Кириллов: западные фармкомпании испытывали на украинцах спорные препараты за минимальную оплату

04.08.2022, 21:08 3501
МОСКВА. 4 АВГУСТА - Западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее "спорные" препараты за минимальную оплату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было", - цитирует РИА Новости начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

 
Генерал подчеркнул, что данный подход укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований.
 
По словам Кириллова, на Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также одна из наиболее незащищенных категорий населения - пациенты психиатрических больниц.
 
Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. 
 
В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. 
 

новости по теме

В Германии выявили оспу обезьян у подростков

04.08.2022, 21:26 2766
БЕРЛИН. 4 АВГУСТА - Институт Роберта Коха впервые сообщил о двух случаях оспы обезьян у подростков в ФРГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно данным ведомства, речь идет о подростках 15 и 17 лет, они заразились в Штутгарте и Эрфурте. Общее число заболевших в Германии на сегодняшний день составило 2724 человека, сообщили в институте, болезнь затронула все 16 федеральных земель, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Ранее сообщалось, что заболевание передается прежде всего в результате сексуальных контактов между мужчинами. Оспа обезьян до сих пор установлена только у пяти женщин в Германии. Первые случаи оспы обезьян в ФРГ были зафиксированы в мае. В институте Роберта Коха оценивают возможную угрозу здоровью широких слоев населения в Германии от заболевания как ограниченную, внимательно следят за развитием ситуации.
 
В конце июля в Испании зафиксировали первый случай смерти человека от оспы обезьян.
 
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате из-за вспышки оспы обезьян.
 

В Германии взорвался склад с боеприпасами

04.08.2022, 21:15 2951
БЕРЛИН. 4 АВГУСТА - Взрыв произошел на западе Берлина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Огонь перекинулся на лес и охватил около 15 тысяч квадратных метров, сообщает издание Tagesspiege.
 
Пожар вспыхнул утром после взрыва в полицейском участке в Грюневальде. По данным пожарной части, там среди прочего хранятся взрывоопасные предметы и фейерверки.
 
Причина взрыва до сих пор неизвестна.
 

МО РФ: к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию

04.08.2022, 21:00 3986
МО РФ: к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 4 АВГУСТА - Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)", - цитирует начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова РИА Новости.

 
Он напомнил, что в мае 2022 года ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала "Ланцет" Джеффри Сакс заявил, что коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии.
 

По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом. Создается впечатление, что, несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых вариантов вируса в том или ином регионе", - сказал Кириллов. 

 
Он напомнил, что с территории Украины в США и страны Европы было вывезено более 16 тысяч биологических проб, включая образцы крови и сыворотки.
 
На фоне заверений американской администрации об использовании полученной генетической информации украинских граждан исключительно в мирных целях Кириллов отметил заявление члена комитета по разведке палаты представителей конгресса США Джейсона Кроу, который предостерег американцев от опасности передачи своей ДНК для тестирования частным компаниям. Он предположил, что результаты тестирования могут быть проданы третьим лицам, а полученная информация может быть использована для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы или отдельных лиц.
 

С учетом интереса американской администрации к изучению биологических средств "узконаправленного действия" подобные заявления заставляют по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции и роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19", - сказал Кириллов.

 
С 2009 года USAID финансировало программу Predict, в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов, отметил Кириллов. 
 

Одним из подрядчиков проекта являлась компания Metabiota, известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины", - добавил он.

 

Характерно, что в 2019 году - до момента появления первых заболевших COVID-19 - на базе американского института имени Хопкинса прошли учения Event-2019, в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней", - сказал Кириллов. 

 
Именно так в свое время получил пандемическое распространение вирус испанского гриппа, унесшего десятки миллионов человеческих жизней, отметил генерал.
 

Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы Predict позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению", - подчеркнул Кириллов.

 
Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. 
 
В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. 
 
В середине июля в освобожденных городах Рубежное и Северодонецке в Луганской Народной Республике обнаружены новые скрытые биолаборатории США.
 

Минобороны РФ: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию

04.08.2022, 20:40 4291
МОСКВА. 4 АВГУСТА - Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как заявил в начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в рамках программы Минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян, сообщает РИА Новости.
 
Он также напомнил, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч.
 

Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители - лидеры Демократической партии США", - заявил Кириллов.

 

Глава МИД Китая сделал заявление по поводу нарушения США суверенитета КНР

03.08.2022, 18:51 9026
Фото: Генконсульство КНР
ПЕКИН. 3 АВГУСТА - Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что, игнорируя заявления Китая, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси нагло продолжила свой визит на китайский Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая, злонамеренно посягают на суверенитет Китая и откровенно участвуют в политических провокациях, что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества", - сказал Ван И.

 
По его словам, это еще раз доказывает, что некоторые американские политики стали "нарушителями спокойствия" в китайско-американских отношениях и что Соединенные Штаты стали "крупнейшим разрушителем" мира по обе стороны Тайваньского пролива и региональной стабильности.
 

США не следует и мечтать о том, чтобы воспрепятствовать воссоединению Китая. Тайвань - это часть Китая. Полное воссоединение Китая - это тенденция времени и историческая неизбежность. Мы не оставим места силам "независимости Тайваня" и внешнему вмешательству", - отметил Ван И.

 
В МИД КНР подчеркнули, что как бы Соединенные Штаты ни поддерживали и ни потворствовали силам "независимости Тайваня", все это будет напрасно. США лишь оставят в анналах истории еще более уродливые свидетельства грубого вмешательства во внутренние дела других стран. Тайваньский вопрос возник, когда страна была слабой и находилась в хаосе, и, несомненно, закончится национальным возрождением.
 
Соединенным Штатам не следует и мечтать о том, чтобы подорвать развитие и возрождение Китая. Китай нашел правильный путь развития в соответствии со своими собственными национальными условиями, и под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) 1,4 миллиарда китайцев идут по пути модернизации в китайском стиле, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.
 

Мы ставим развитие нашей страны и нации в основу наших собственных сил и готовы мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами. Но мы никогда не позволим какой-либо стране подорвать стабильность и развитие Китая", - заявил Ван И, добавив, что провокации, связанные с тайваньским вопросом, в попытке задержать развитие Китая и подорвать мирный подъем Китая будут совершенно бесполезными и, несомненно, приведут к полному провалу.

 
По его словам, Соединенным Штатам не следует мечтать о геополитических играх и манипуляциях. Стремление к миру, стабильности, развитию и взаимовыгодному сотрудничеству является общим стремлением стран региона.
 
В МИД Китая считают, что включение США тайваньского вопроса в региональную стратегию, которое нагнетает напряженность и разжигает конфронтацию, противоречит тенденции регионального развития и идет вразрез с ожиданиями людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Это очень опасно и глупо.
 
Принцип одного Китая стал основной нормой, регулирующей международные отношения, и неотъемлемой частью международного порядка после Второй мировой войны, сказал китайский дипломат.
 

Что должны сделать Соединенные Штаты, так это немедленно прекратить нарушать цели и принципы Устава ООН и прекратить разыгрывать "тайваньскую карту" для дестабилизации АТР", - отметил он.

 
Соединенным Штатам не следует мечтать о том, чтобы по своему желанию искажать факты. Американская сторона утверждала, что Китай нагнетает ситуацию, но факты таковы, что Соединенные Штаты первыми спровоцировали Китай по тайваньскому вопросу и грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Китая, добавили в МИД.
 
Американская сторона утверждала, что существует прецедент визита на Тайвань спикера палаты представителей США. Однако правда заключается в том, что прошлые ошибки не могут быть использованы в качестве оправдания для их повторения сегодня.
 

Американская сторона заявила, что не может сдерживать конгресс из-за разделения властей. Но основная норма международного права заключается в том, что Соединенные Штаты должны выполнять свои международные обязательства, а ключевые политики не должны вести себя неподобающе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

 
США также утверждали, что стремление Китая к воссоединению представляет собой "угрозу" Тайваню, но логика заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. То, что Китай поддерживает свою территориальную целостность и выступает против сецессии, - законно и обоснованно.
 

Я хочу подчеркнуть, что принцип одного Китая является ключевой стабилизирующей силой для мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, а три совместных китайско-американских коммюнике являются настоящими "ограждениями" для мирного сосуществования КНР и США", - заявил Ван И.

 
Цепляться за Соединенные Штаты в стремлении к "независимости" - это тупик, а попытки использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая обречены на провал, добавил он.
 

Перед лицом великого дела национального объединения китайский народ полон мужества, чтобы не поддаваться заблуждениям и не бояться сил зла, не поддаваться запугиванию или подавлению, а также полон решимости, чтобы объединиться как единое целое и решительно защищать государственный суверенитет и национальное достоинство", - заключил Ван И.

 
Ранее информационное агентство "Синьхуа" опубликовало следующее уведомление: с 12:00 (по пекинскому времени) 4 августа по 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Народно-освободительная армия Китая будет проводить важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в районах морской акватории и воздушного пространства со следующими координатами:
 
25-15.26N 120-29.20E, 24-50.30N 120-05.45E, 25-04.32N 119-51.22E, 25-28.12N 120-14.30E
 
26-07.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-57.00E, 25-30.00N 121-28.00E, 26-07.00N 121-28.00E
 
25-34.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-50.00E, 25-03.00N 122-11.00E, 25-34.00N 122-11.00E
 
22-56.00N 122-40.00E, 23-38.00N 122-51.00E, 23-38.00N 123-23.00E, 22-56.00N 123-09.00E
 
21-14.00N 121-33.00E, 21-33.00N 121-18.00E, 21-07.00N 120-43.00E, 20-48.00N 120-59.00E
 
22-43.00N 119-14.00E, 22-10.00N 119-06.00E, 21-33.00N 120-29.00E, 22-09.00N 120-32.00E
 
Из соображений безопасности судам и летательным аппаратам запрещено входить в вышеуказанные морские акватории и воздушное пространство.

Напомним, 2 августа самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань.
 

В Кыргызстане проходят учения сил ОДКБ

03.08.2022, 15:51 10246
Фото: odkb-csto.org
БИШКЕК. 3 АВГУСТА - В городе Балыкчы на военном полигоне "Эдельвейс" состоялась церемония открытия тактико-специального учения "Кобальт-2022" с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным пресс-службы ОДКБ, в ходе учения сводные группы войск специального назначения государств - членов организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению. 
 
По плану учения предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с Оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами. В завершение учений будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия, а также спортивные соревнования по футболу и волейболу среди команд участников учений. 
 
Сообщается, что учение продлится до 5 августа 2022 года. 
 

Армия Китая проведет учения вокруг Тайваня

02.08.2022, 21:25 15301
ПЕКИН. 2 АВГУСТА - Армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с четверга по воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.
 
Заявление об учениях поступило на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. 
 
Официальный Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США на Тайвань, и осуждает его, говорится в заявлении МИД Китая. Подчеркивается, что эта поездка нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. 
 

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань: Пекин выражает решительный протест

02.08.2022, 21:13 15786
ТАЙБЭЙ. 2 АВГУСТА - Самолет правительства США, на котором поездку по Азии совершает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, сев в аэропорту Суншань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица, сообщает РИА Новости.
 
Пелоси одета в розовый костюм, на лице - защитная медицинская маска, на шее - ожерелье, предположительно, из крупного белого жемчуга.
 
Официальный Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань, и осуждает его, говорится в заявлении МИД Китая.
 
Подчеркивается, что эта поездка нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике.
 
Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и перестать разыгрывать тайваньскую карту.
 

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