Китай намерен активизировать торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии

В 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран подскочил более чем на 50 процентов

Рассказать друзьям

Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай использует предстоящий саммит "Китай - Центральная Азия" как возможность для того, чтобы вывести торгово-экономическое сотрудничество с пятью странами Центральной Азии на новый уровень, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.





Как отметила представитель ведомства, в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, были достигнуты ощутимые результаты с момента установления дипломатических отношений более 30 лет назад.





Объем торговли Китая с этими пятью странами достиг 70 млрд долларов США по итогам 2022 года, а в первом квартале текущего года увеличился на 22 процента в годовом исчислении, указала Шу Цзюэтин.





Структура товарооборота также улучшилась за эти годы. По ее словам, в 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран подскочил более чем на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом, в то время как экспорт механических и электронных изделий в эти страны вырос на 42 процента.





Официальный представитель также отметила, что инвестиции и сотрудничество приносят пользу всем сторонам. По состоянию на конец марта общий объем прямых инвестиций Китая в эти пять стран превысил 15 млрд долларов.



