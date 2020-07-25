Китай потребовал закрыть Генконсульство США в Чэнду

Пекин. 24 июля. Kazakhstan Today - Китай потребовал закрыть Генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия Вашингтона, передает Kazakhstan Today.

В среду Соединенные Штаты закрыли китайское Генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали "решительные ответные шаги", пишет РИА Новости

Сегодня МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил "отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности Генерального консульства США в Чэнду", а также "выдвинул конкретные требования" к консульству "прекратить любую деятельность и мероприятия".

Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.

Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений", - добавили в ведомстве.

Диалог между США и Китаем остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.

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