Пекин. 1 июля. Kazakhstan Today - 30 июня в Доме народных собраний в Пекине состоялось второе пленарное заседание 20-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 13-го созыва, в ходе которого путем голосования был принят закон КНР о защите национальной безопасности в Специальном административном районе (САР) Сянган, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Russian.News.Cn , в законе четко определены обязанности и государственные органы САР Сянган по обеспечению национальной безопасности; четыре вида преступлений: сепаратизм, подрыв государственной власти, терроризм и сговор с иностранными или внешними элементами, несущими угрозу национальной безопасности, а также соответствующие им наказания; юрисдикция, применимое право и процедуры; управление центрального народного правительства по обеспечению национальной безопасности в САР Сянган; прочее содержание.

Таким образом, закон устанавливает правовую систему и правоприменительные механизмы для обеспечения национальной безопасности в САР Сянган.

После принятия закона ПК ВСНП, в соответствии с требованиями решения ВСНП, проконсультировался со своей комиссией по вопросам основного закона КНР о САР Сянган и администрацией САР Сянган, а также 1 июля во второй половине дня принял решение внести закон в приложение III к Основному закону КНР о САР Сянган.

Закон несет ключевое значение для поддержки и совершенствования институциональной основы политики "одна страна, две системы" в новых условиях. Он будет эффективно защищать национальную безопасность и прочный мир, стабильность и процветание в Сянгане, а также обеспечит устойчивое и долгосрочное развитие дела принципа "одна страна, две системы" в Сянгане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства